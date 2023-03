Con Salesforce i dati del Crm possono restare in Europa Il nuovo servizio Hyperforce EU Operating Zone permette di archiviare i dati all’interno dell’Unione Europea e di proteggerli con crittografia e regole Zero Trust. Pubblicato il 07 marzo 2023 da Redazione

Non un semplice recapito, ma una residenza fissa: con la sua ultima innovazione, Hyperforce EU Operating Zone, Salesforce può garantire che i dati dei clienti restino permanentemente in Unione Europea. Si moltiplicano tra i fornitori di servizi o di software basati su cloud i progetti di cosiddetta data residency, nei quali i clienti hanno la garanzia che i propri dati non vengano spostati al di fuori di determinati confini geografici, nazionali o internazionali.



Oltre all’esempio recente di Infobip c’è, appunto, la novità di Salesforce, attualmente già disponibile in 12 Paesi e destinata ad allargarsi altrove (altre quattro zone) nel corso dell’anno. L’annuncio del suo futuro lancio era stato dato addirittura nel 2021, ma Hyperforce EU Operating Zone debutta nell’offerta solo adesso.



Come il nome suggerisce, si tratta di un servizio basato su Hyperforce, la piattaforma cloud di Salesforce, e si rivolge alle aziende che abbiano particolari requisiti di sicurezza, privacy e controllo sui dati da rispettare. Il servizio permette di archiviare ed elaborare i dati del Crm “localmente”, cioè in cloud ma all’interno di un determinato Paese.



I dati vengono protetti tramite crittografia e meccanismi Zero Trust, con la possibilità di definire a chi, come, quando e dove concedere l’accesso ai dati stessi. Le aziende, inoltre, hanno diritto a un servizio di supporto e assistenza attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che viene erogato da Paesi interni all’Unione Europea.



“La nostra strategia è aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di business, affrontando al contempo i rischi normativi”, ha spiegato Ed Britan, head of global privacy di Salesforce. “Hyperforce EU Operating Zone permette alle organizzazioni di avere maggiore controllo sui dati di cui hanno bisogno e scegliere di mantenerli all'interno dell'UE”.