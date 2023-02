Conxi Palmero entra in Esprinet come Group Strategic Alliances Manager La manager riporta direttamente al direttore generale del Gruppo Esprinet per lo sviluppo di nuove partnership internazionali Pubblicato il 08 febbraio 2023 da Redazione

Una nuova manager entra in Esprinet, il colosso della distribuzione e della consulenza IT europea. Conxi Palmero (nella foto in apertura) prende posto nel Gruppo con il ruolo, esplicativo, di Group Strategic Alliances Manager, con il compito di sviluppare nuove importanti partnership strategiche con realtà internazionali.

La manager, 49 anni, si è laureata in economia a Barcellona presso l’Universitat Pompeu Fabra, iniziando successivamente il proprio percorso lavorativo nell’ambito del Controllo di Gestione e nell’Auditing. Entra poi nel Gruppo Sesa nel 1999, dove la crescita progressiva delle proprie competenze e responsabilità, l’hanno portata, a partire dal 2013, a ricoprire il ruolo di Investor Relations Manager Corporate Counsel.

Visto il ruolo strategico che la nuova manager svolge per l’ampliamento del perimetro di business del distributore, Conxi Palmero riporterà direttamente a Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet.

Lo sviluppo di partnership strategiche a livello internazionale è infatti finalizzato alla crescita dell’offering a valore aggiunto di Esprinet, in particolar modo per quanto riguarda le Advanced Solutions. Sua anche la responsabilità per lo sviluppo delle relative strategie per il go-to-market e dei piani per lo sviluppo del business dei brand, sia in ottica di benchmarking sia per l’ampliamento delle diverse linee di business.

Così ha commentato il Direttore Generale del Gruppo Esprinet, Giovanni Testa: “Sono lieto di dare il benvenuto a Conxi Palmero in Esprinet. La sua profonda conoscenza del mercato ed esperienza nella gestione strategica delle relazioni con i principali player IT a livello globale, unite alla sua passione ed energia, le permetteranno di raggiungere importanti risultati”.

Commento a cui ha fatto eco quello di Conxi Palmero: “Sono felice di approdare in una realtà dinamica con grandi progetti futuri di sviluppo ed espansione internazionale, portando le mie competenze nelle aree a maggior valore in modo da contribuire alla crescita sostenibile del Gruppo in un orizzonte di lungo termine”.