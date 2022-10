Cornerstone fa crescere le competenze e le opportunità di carriera La nuova Talent Experience Platform aiuta le aziende a valorizzare i punti di forza del personale e a favorire lo sviluppo di nuove competenze e opportunità di carriera. Pubblicato il 21 ottobre 2022 da Redazione

Cornerstone OnDemand, azienda specializzata in soluzioni per le risorse umane (dal recruiting alla formazione e allo sviluppo della carriera) ha annunciato il debutto di una nuova piattaforma chiamata Talent Experience Platform (Txp) con la promessa di aiutare le aziende a individuare e sviluppare il potenziale dei propri collaboratori in modo semplice e intuitivo. In particolare, gli interlocutori a cui Cornerstone si rivolge sono i talent manager o i talent leader, insomma chi in azienda si occupa di gestire il personale e di valorizzarne i punti di forza.

Con questa piattaforma è possibile creare “opportunità di crescita per le persone in un’ottica di allineamento tra percorsi formativi e obiettivi, ottimizzando i processi decisionali e migliorando l’agilità dell’organizzazione”, ha spiegato Cornerstone. Agli utenti viene offerta un’esperienza di crescita “olistica” e personalizzata, dato che la piattaforma mette insieme le attività di sviluppo di competenze (formazione, contenuti e skill building) con nuove opportunità di crescita (sviluppo della carriera, comunità di pratica, mentor).

“Nel tumultuoso scenario attuale, le aziende faticano a trattenere, riqualificare e ricollocare i propri collaboratori in risposta alle esigenze di crescita e trasformazione del business”, ha dichiarato il Ceo di Cornerstone, Himanshu Palsule. “Gli scenari in cui devono operare sono in costante cambiamento e sempre più competitivi. Siamo a un punto di svolta: il panorama delle tecnologie HR tradizionali deve essere reinventato. Con la nuova Talent Experience Platform di Cornerstone, abbiamo creato un paradigma completamente nuovo, grazie al quale i talent leader possono promuovere la trasformazione del business e favorire la crescita delle persone in armonia con gli obiettivi aziendali”.

Un ingrediente tecnologico della Talent Experience Platform è il suo motore basato su intelligenza artificiale, che raccoglie, analizza e mette in luce competenze, contenuti e informazioni sulle persone. Dunque si può facilmente comprendere quali siano le competenze presenti in aziende, collegare domanda e offerta di skill, mappare le competenze in base alle performance e migliorare le attività di selezione e gestione dei contenuti. La piattaforma mette a disposizione anche strumenti per la compliance. Cornerstone ha concepito Txp con un’architettura aperta e flessibile, il che significa poter integrare e connettere altre applicazioni di HR o di altro tipo, per esempio produttività, database, Erp, Crm, Ucc, social network, e-learning (Microsoft, Oracle, Sap, Salesforce, LinkedIn, Zoom, Udemy e altre).

“La Talent Experience Platform di Cornerstone trascende il pensiero convenzionale sulle logiche di apprendimento, sui percorsi di crescita e sul modo in cui usiamo la tecnologia negli ambienti di lavoro”, ha fatto notare Karthik Suri, chief product officer di Cornerstone. “È un concetto rivoluzionario che aiuterà i nostri clienti a preparare le loro aziende per il futuro. TXP fa leva sul patrimonio di conoscenze accumulato da Cornerstone nel settore della formazione e della gestione dei talenti. Si basa sulle solide e validate tecnologie di Cornerstone, Saba e SumTotal e si avvale dell’approccio esperienziale di EdCast, incentrato sui dati, mentre promuove una visione di architettura aperta e di profondità di analisi che attinge a vasti dataset e alla potenza dell’AI”.

Le novità di Cornerstone per il 2023

Cornerstone ha anche svelato alcune novità in arrivo nei prossimi mesi. La prima è Opportunity Marketplace, un “mercato dei talenti” realizzato a partire dalla tecnologia di Edcast (azienda acquisita da Cornerstone lo scorso marzo). Su questo marketplace i dipendenti di una società possono, con il supporto di mentor ed esperti, visualizzare le opportunità di formazione e di crescita disponibili all’interno dell’azienda stessa. Inoltre l’Opportunity Marketplace permette alle aziende di creare dei modelli di “talent sourcing” per colmare eventuali lacune di competenze o di organico. Questa novità sarà disponibile in versione beta limitata nel quarto trimestre del 2022 e come full release nel primo trimestre del 2023.

Altra novità in arrivo, disponibile per tutti i clienti Cornerstone, è Content Studio. Si tratta di una soluzione (interna all’offerta Content Business di Cornerstone) che permette a manager aziendali e responsabili della formazione di migliorare le dinamiche di ricerca, selezione e distribuzione dei contenuti destinati a dipendenti e collaboratori. Il sistema, tra le altre cose, abbina i contenuti alle preferenze delle persone e alle iniziative di sviluppo delle competenze.

Cornerstone ha anche fatto sapere di voler rendere disponibili i suoi dati proprietari sulle skill per “dare vita alla prima ontologia aperta in materia di competenze”. I clienti potranno creare una ontologia delle competenze (skill ontology) presenti a livello aziendale, ed essa potrà essere usata e ampliata liberamente. Inoltre è atteso il debutto di Cornerstone Skills Studio, un nuovo prodotto basato sulle stesse tecnologie di Cornerstone Skills Graph e SkillsDNA di EdCast, più una inedita. La soluzione permetterà al personale HR di conoscere meglio i collaboratori tramite strumenti di analisi delle competenze, monitoraggio della loro evoluzione, individuazione degli skill gap, definizione degli obiettivi di sviluppo. La nuova funzionalità, chiamata People Matrix, permetterà di definire le competenze critiche per ciascun ruolo e rintracciare i talenti qualificati all’interno dell’organizzazione. People Matrix è già disponibile in versione beta e sarà estesa a tutti i clienti nei primi mesi del 2023.