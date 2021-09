Corsi di formazione e certificazione gratuiti per il cloud di Oracle Fino alla fine del 2021 saranno disponibili percorsi di certificazione gratuiti su tecnologie specifiche, mentre il training online sulla Oracle Cloud Infrastructure sarà disponibile sempre. Pubblicato il 08 settembre 2021 da Redazione

Sul cloud poggiano sempre più applicazioni critiche o strategiche per le aziende, dal calcolo allo storage, dal Crm agli analytics, dallo storage. Per aiutare i propri clienti a usare al meglio la Oracle Cloud Infrastructure, la società di Redwood ha deciso di lanciare un nuovo programma di formazione gratuito, che include contenuti di diverso tipo e la possibilità di ottenere certificazioni nell’ambito del cloud, applicabili a qualsiasi settore d’azienda.

Il programma dà la possibilità di accedere all’intera offerta formativa online relativa a Oracle Cloud Infrastructure, che include corsi per tutti i livelli e ruoli, declinati in 13 lingue. Include, inoltre, laboratori pratici con Oracle Cloud free tier per consentire la pratica in un ambiente live, percorsi di certificazione (con corsi di preparazione, esami pratici, test e credenziali), sessioni live tenute da esperti Oracle che illustrano le best practice e danno feedback personalizzati, e infine risorse dedicate a chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro.

Per chi voglia sfruttare al meglio anche i ritagli di tempo, Oracle in Italia mette a disposizione anche dei brevi video tutorial hands-on della durata di una decina di minuti, dedicati a temi quali analytics, intelligenza artificiale, storage, networking, servizi per lo sviluppo e altro ancora.

“Durante la pandemia, il divario di competenze tecnologiche è aumentato ed è diventato più evidente a causa di una maggiore richiesta di conoscenze high-tech e cloud”, ha sottolineato Damien Carey, senior vice president, Oracle University. “Una situazione che si riferisce alle persone che vogliono migliorare la propria carriera e alle aziende che cercano professionisti qualificati. Con un percorso di formazione gratuita riguardante la tecnologia cloud, il settore che registra la crescita più rapida, Oracle oggi consente alle persone di sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per avere una carriera di successo, e al contempo alle aziende clienti di massimizzare il valore del loro investimento in Oracle Cloud".

Alcune certificazioni. tra cui quella su l'Autonomous Database, saranno disponibili senza costi fino alla fine del 2021, mentre il training online gratuito su Oracle Cloud Infrastructure sarà sempre disponibile. Maggiori dettagli in questa pagina dedicata.