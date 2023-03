Couchbase potenzia il programma di partnership per gli Isv Il nuovo, migliorato programma dedicato agli Independent Software Vendor include un “Success Package” con formazione, certificazione e risorse aggiuntive. Pubblicato il 15 marzo 2023 da Redazione

Creare applicazioni a partire dalla tecnologia di database di Couchbase da oggi è ancora più vantaggioso. L’azienda ha aggiornato il proprio programma di partnership dedicato agli Independent Software Vendor (Isv) per offrire in modo più esteso corsi di formazione, certificazioni, supporto alla migrazione e risorse.



Nel programma debutta un “Success Package” che include, appunto, formazione avanzata, certificazioni e risorse aggiuntive, utili per creare e monetizzare con facilità le applicazioni create con Couchbase. A complemento del Success Package, è stata introdotta una nuova guida al programma per gli Isv, più completa di informazioni.

In generale, Couchbase punta a semplificare e velocizzare il lavoro degli Independent Software Vendor con una piattaforma che include funzioni di database, caching integrato, ricerca testuale, analytics e altro ancora, fruibili con un’unica licenza. La tecnologia alla base di tutto è Capella, un database non relazionale che archivia e gestisce i dati come documenti JSON, e che utilizza Sql come linguaggio per le query.



“Siamo impegnati ad ampliare il nostro ecosistema di partner Isv per offrire velocità, scalabilità e resilienza senza pari”, ha commentato Matt McDonough, senior vice president of business development and strategy di Couchbase. “Con le nuove risorse a disposizione degli Isv per approfondire le competenze su Capella, i team possono iniziare il proprio percorso di sviluppo applicativo sapendo di poter contare su una tecnologia facile da usare e ad alte prestazioni, che elimina la necessità di gestire continuamente i database”.