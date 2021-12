Criptovalute alla conquista delle grandi aziende in pochi anni Gartner prevede che entro il 2024 una grande azienda su cinque avrà adottato le valute digitali nelle proprie attività e transazioni. Ma bisogna usare cautela. Pubblicato il 17 dicembre 2021 da Redazione

Le criptovalute sono state per anni e sono ancora un tema affascinante, ma anche spinoso: Bitcoin, Ethereum, Litecoin oscillano tra grandi possibilità di investimento e speculazioni, utilizzi leciti e illeciti (la mancanza di tracciabilità le rende uno strumento ideale per il cybercrimine), grandi investimenti da parte delle società tecnologiche ma anche passi indietro clamorosi (come quello del progetto Libra di Facebook). Nonostante le molte ragioni d’incertezza, il loro futuro è roseo a detta di Gartner. Gli analisti prevedono che entro il 2024 una grande impresa su cinque, su scala globale, utilizzerà le valute digitali, le quali acquisiranno un peso crescente nello scenario economico mondiale.



Una previsione che, secondo Gartner, ha implicazioni importanti soprattutto per i direttori finanziari delle aziende, i quali dovranno valutare le opportunità di impiego ma anche e soprattutto i rischi delle criptovalute. Gli analisti consigliano alle aziende, dunque, di chiarire innanzitutto gli specifici casi d’uso per poi valutare e integrare gli strumenti IT più adatti alla gestione delle cryptocurrencies.

Nella valutazione dei casi d’uso, sottolinea Gartner, i Cfo dovranno includere considerazioni tecnologiche, legali, normative e strategiche. Qualsiasi scelta compiuta dovrà poi permettere di monitorare la compliance degli strumenti e delle pratiche in essere, tenendosi sempre pronti ad assecondare i futuri cambiamenti normativi.

Nei prossimi anni, spiega Gartner, la volatilità delle criptovalute continuerà a destare preoccupazioni, ma controbilanciate dall’avvento delle valute digitali emesse da banche centrali (central bank digital currencies, Cbcd) e da un quadro regolatorio più chiaro e definito.

“La crescente accettazione mainstream delle criptovalute sulle piattaforme di pagamento tradizionali e la crescita delle valute digitali delle banche centrali nei prossimi anni spingerà molte aziende a incorporare le valute digitali nelle proprie applicazioni”, ha commentato Avivah Litan, distinguished vice president analyst di Gartner. “Le valute digitali saranno principalmente utilizzate da queste aziende per i pagamenti, come bene rifugio e per fare leva finanziaria su investimenti ad alto rendimento nelle applicazioni di finanza decentralizzata”.