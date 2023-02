Cybersicurezza, Elena Accardi è la country manager di Check Point La società di sicurezza informatica ha assegnato il ruolo lasciato vacante da Marco Urcioli. Accardi collaborerà con Roberto Pozzi, responsabile del mercato Southern Europe. Pubblicato il 10 febbraio 2023 da Redazione

Check Point Software ha nuovamente un country manager per l’Italia, anzi una country manager: è Elena Accardi, professionista entrata in azienda lo scorso dicembre e la cui nomina è stata ora ufficializzata. Nel mese di novembre Marco Urcioli aveva lasciato la poltrona di country manager, che occupava dal 2018, per entrare in F5 Networks.

Accardi arriva da un’altra azienda di sicurezza informatica, Netskope, per cui ha lavorato per quattro anni e mezzo fino a ricoprire il ruolo di country sales director. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha poi costruito una carriera nel settore Ict cominciata pià di 25 anni fa.

Negli anni la manager ha lavorato per aziende del calibro di Olivetti, Quest Software, Bmc Software, Hp, Oracle, Microstrategy, Imperva e Arcsigt. Ora si occuperà di guidare lo sviluppo strategico di Check Point nel nostro Paese, coordinando un team italiano di oltre sessanta esperti di cybersicurezza.

Nello specifico, la country manager si occuperà di coordinare tutte le attività commerciali e di operation di Check Point in Italia, lavorano a stretto contatto con la squadra responsabile delle attività di canale. Accardi, inoltre. collaborerà con il responsabile del mercato Southern Europe, Roberto Pozzi.



“Sono molto orgogliosa di poter guidare il team italiano di Check Point nell’affrontare un’era globale fortemente minacciata a livello informatico”, ha commentato la nuova country manager. “La nostra è un’azienda presente sul mercato da quasi trant’anni e, grazie ai continui investimenti in R&D, è in grado di offrire soluzioni di cybersecurity all’avanguardia garantendo una sicurezza completa e inclusiva. Il recente lancio di Horizon, la nostra piattaforma in grado di gestire rete, cloud, e-mail, endpoint e dispositivi IoT, dimostra infatti, il costante impegno di Check Point nel suo percorso di continuo perfezionamento nel prevenire le minacce con l’obiettivo di garantire alle aziende gli strumenti adeguati per essere più resilienti e competitive”.