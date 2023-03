Cybersicurezza, Esprinet acquisisce la spagnola Lidera Network Attraverso la controllata spagnola V-Valley, Esprinet acquisirà il 100% del capitale di Lidera, un distributore specializzato in software di sicurezza informatica. Pubblicato il 21 marzo 2023 da Redazione

La cybersicurezza è forse, in assoluto, l’area tecnologica su cui i grandi vendor stanno investendo di più con espansioni dell’offerta e acquisizioni. Ma anche per i distributori questo è un ambito sempre più strategico. Lo dimostra l’ultima mossa del Gruppo Esprinet: l’acquisizione di Lidera Network, un distributore specializzato in software di sicurezza informatica. Di nazionalità spagnola, Lidera è presente anche in Portogallo con una filiale e opera fin dal 1999 come distributore di soluzioni software di cybersicurezza. Attualmente la società conta 38 collaboratori.

In base all’accordo raggiunto, Esprinet acquisirà attraverso la propria controllata V-Valley Advanced Solutions España il 100% del capitale di Lidera per un controvalore stimato in 5,6 milioni di euro (prezzo ancora provvisorio, che potrà essere ricalibrato in base al calcolo del patrimonio netto di Lidera alla data effettiva dell’acquisizione, nonché in base alla posizione creditoria della società). La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine di aprile.

L’investimento annunciato segue le linee strategiche del piano industriale di Esprinet e rafforza ulteriormente il comparto delle Solutions, che rappresenta oggi il 42% della redditività complessiva del Gruppo. L’ingresso di Lidera nel gruppo permetterà “sinergie future che incrementano il valore dell’operazione”. La società acquisita continuerà a operare come entità legale distinta e gli attuali soci resteranno in carica nel Cda per un anno.

“Il mercato delle soluzioni e servizi di cybersecurity, già in forte espansione per il sempre più dirompente e imprescindibile utilizzo di dati, per la diffusione del lavoro da remoto e la conseguente necessità di aumentare la rete di protezione, ha registrato una ulteriore accelerazione a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha commentato Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet. “Nel futuro assisteremo a un aumento degli investimenti per ridurre l’esposizione alle tante minacce e, per accompagnare vendor e clienti in questo percorso divenuto centrale nella strategia delle imprese, Esprinet nel suo ruolo di tech enabler a valore aggiunto consolida il suo posizionamento nel mercato della sicurezza informatica del sud Europa con l’acquisizione di Lidera".

"Con questa operazione, che fa seguito a quella recente di Bludis in Italia, le competenze specialistiche dei professionisti di Lidera rafforzeranno il team internazionale di V-Valley, che nel Gruppo Esprinet si occupa dello sviluppo del business delle Solutions, presentandosi come centro di eccellenza in ambito cybersecurity”, ha concluso Cattani. Esprinet conta attualmente più di 1.800 collaboratori e ha sviluppato nel 2022 un fatturato di 4,7 miliardi di euro.