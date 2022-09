D-Link integra gestione dello switching e infrastruttura wireless Il software di amministrazione delle reti Nuclias Connect è sempre più il punto di riferimento per il vendor nella proposizione di tutta la propria gamma. Il punto delle evoluzioni con Franco Banfi, product marketing manager Southern Europe Pubblicato il 08 settembre 2022 da Roberto Bonino

Da qualche tempo, D-Link ha annunciato la compatibilità della propria gamma di switch Smart Managed DGS-1210 con il software di amministrazione delle reti Nuclias Connect. In questo modo, i network manager possono controllare, attraverso un’interfaccia Web, tanto le funzionalità di commutazione quanto le componenti wireless senza nuovi costi o licenze per dispositivo.

Nuclias Connect è ormai il punto di riferimento per il vendor nella proposizione anche in cloud della propria gamma. Per capire come procede il percorso di integrazione, abbiamo incontrato Franco Banfi, product marketing manager Southern Europe di D-Link.

Con l’aggiunta dei DGS-1210, a che punto siamo con il supporto di Nuclias su tutta la gamma D-Link? Cosa eventualmente manca e quando sarà integrato?

La famiglia Dgs-1210 è totalmente integrata nella piattaforma Nuclias Connect e, a breve, toccherà anche alla serie Dgs-1100V2. In questo modo le famiglie principali Smart Managed D-Link saranno completamente gestibili attraverso Nuclias Connect. Altre novità arriveranno verso la fine dell’anno, quando verranno aggiunte altre soluzioni principalmente destinate al mondo Industry 4.0, dando ulteriore importanza e forza al progetto Nuclias. Progetto che D-Link sta sviluppando da ormai 4 anni e che ingloba varie tecnologie quali legacy networking, Wi-Fi, Industry 4.0.

Franco Banfi, product marketing manager Southern Europe di D-Link

Nuclias è in grado di gestire infrastrutture eterogenee, con apparati di diversi fornitori?

Dovendo garantire la gestione diretta di una gran parte delle funzionalità degli apparati ad essa associati, la piattaforma Nuclias utilizza protocolli di comunicazione proprietari per una migliore e più rapida gestione del network geografico ad esso collegato. Essendo una piattaforma di gestione centralizzata della rete fortemente orientata alla Pmi, è fondamentale offrire soluzioni che siano in grado di garantire servizi di alto livello a dei costi contenuti, adatti per la tipologia di cliente/mercato a cui ci stiamo rivolgendo. L’interoperabilità tra apparati di differenti fornitori è gestibile nel momento in cui le necessità e il network da progettare richiedono apparati di livello superiore, dotati di quelle funzionalità che consentono una gestione eterogenea: ne è un esempio il protocollo standard di gestione Snmp.

In un target fatto di grandi aziende, campus e simili, in Italia quali sono i settori più ricettivi all’adozione di Nuclias e quanto sono già pronti a fruirne in modalità cloud-hosted?

Non tutto il target di riferimento è ancora convinto della sicurezza e della bontà delle soluzioni in-cloud. Però, se spiegati e mostrati con il giusto approccio, il pubblico ne apprezza i vantaggi a esso applicati. Sicuramente, il mondo Horeca è quello più ricettivo in merito alle soluzioni Nuclias. perché abbiamo sviluppato parecchi progetti in questo ambito. Ma, è altrettanto importante il settore dell’education, dove esiste una forte necessità di un costante e continuo monitoring del network di scuole, asili e istituti di istruzione, dove Nuclias Connect e Nuclias Cloud, possono essere le soluzioni perfette allo scopo. Non scordiamo poi le Pmi, il nostro importante tessuto nazionale di piccole aziende e piccoli imprenditori, che spesso non può gestire internamente il proprio network, ma che, dovendo essere sempre efficienti, deve essere tenuto sotto controllo costantemente. A questo punto entrano in gioco Nuclias Connect o Nuclias Cloud che, gestiti da terze parti esterne, garantiscono ai nostri imprenditori uno sviluppo del proprio business attraverso un controllo di connessioni costantemente monitorato.