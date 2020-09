Da Lg il nuovo schermo da 136” all-in-one per il settore business Contraddistinto da una facile installazione e dalla semplicità uso, è stato progettato e realizzato specificatamente per sale riunioni, videoconferenze e auditorium. Pubblicato il 29 settembre 2020 da Redazione

Lg ha presentato un nuovo led screen da 136 pollici della serie Laeb che è stato pensato specificatamente per videoconferenze e l’utilizzo in sale riunioni e auditorium. Si distingue per la facilità nell’installazione, l’elevata qualità delle immagini e la semplicità di utilizzo.

Dotato di una risoluzione 1.920x1.080 full hd, con pixel pitch da 1,5 mm e una luminosità da 800 nit, questo led screen soddisfa le esigenze di conference room di medie e grandi dimensioni. La serie Laeb, con controller integrato, è semplice da installare, in quanto non richiede connessioni tra controller o moduli: è sufficiente fissare tra loro i due cabinet principali, applicare i moduli led ai cabinet e infine collegare la presa di corrente e il cavo video. Si gestisce tramite un telecomando, esattamente come si fa con la tv di casa.

Il display viene proposto con un flight case dedicato, che comprende tutti i componenti necessari all’installazione, compreso il supporto per il fissaggio a parete (wall-mount). È anche disponibile, separatamente, uno stand motorizzato che consente di spostarlo in base alle proprie esigenze. Questo display permette, inoltre, di risparmiare energia. Infatti, se non è utilizzato per un certo periodo di tempo, lo schermo si spegne e le parti principali del circuito, all'interno del led screen, entrano in modalità standby.