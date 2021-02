Dal consulente finanziario al robo-advisor: quale futuro ci attende? Come cambia il rapporto fra banche e clienti sotto la spinta del digitale: è il tema al centro del Digital Wealth Management 2021, evento Web di The Innovation Group. Pubblicato il 19 febbraio 2021 da Redazione

Come sarà il consulente finanziario del futuro? Probabilmente sarà, e già è per alcune banche, un digital financial advisor, che elabora dati e consigli facendo ampio uso della tecnologia. Nei Paesi in cui il fenomeno è maggiormente sviluppato, come Stati Uniti e Regno Unito, i clienti manifestano un alto grado di soddisfazione mentre per le banche i costi di gestione del cliente si riducono drasticamente. Possiamo ben immaginare come la continua trasformazione che da anni investe il mondo delle banche e della finanza nel 2020 abbia ricevuto un'ulteriore e forte spinta dalla pandemia di covid-19. Una trasformazione irreversibile, a detta di molti. Ma mentre i rapporti faccia a faccia si riducono, in parallelo deve aumentare la qualità della relazione a distanza e dei servizi offerti attraverso i canali digitali.

Tutto ciò non deve significare spersonalizzazione: la consulenza finanziaria digitale è e dev'essere incentrata sul profilo del cliente . Le banche e i fornitori di servizi finanziari devono sempre più imparare a raccogliere e analizzare i dati per conoscere meglio i loro utenti, risparmiatori o investitori che siano, nonché per personalizzare l'offerta consulenziale nei diversi segmenti (clienti retail, affluent e private). Lo sviluppo di algoritmi di machine learning sempre più sofisticati, inoltre, potrà consentire di migliorare la capacità delle piattaforme di robo-advisory di dare consigli finanziari consapevoli, efficaci e personalizzati.