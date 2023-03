Data analytics, Piwik Pro cresce e nomina un nuovo Ceo Piotr Korzeniowski subentra a Maciej Zawadziński come Ceo di Piwik PRO, azienda che si propone come alternativa a Google Analytics. Pubblicato il 27 marzo 2023 da Redazione

Cambio al vertice di Piwik Pro, azienda che si propone come alternativa a Google Analytics. La fondatrice Maciej Zawadziński lascia il ruolo dei chief executive officer al collega Piotr Korzeniowski, attuale chief operating officer dell’azienda (nella foto in alto). Un passaggio di consegne che arriva in una fase di crescita per Piwik Pro.

Nata nel 2013 come progetto interno alla piattaforma open source Piwik, nel 2017 è diventata una società indipendente che è cresciuta fino a superare, recentemente, gli 11 milioni di dollari di fatturato annuale ricorrente. Nel 2022 i ricavi sono cresciuti del 50%.



“Negli ultimi sei anni il nostro team ha costruito da zero una piattaforma di analytics digitale e versatile che compete con successo con Google e Adobe. Sia lato business che fronte prodotto stiamo diventando leader di mercato, mentre le soluzioni più popolari dei nostri competitor stanno tramontando", ha dichiarato la Ceo uscente e fondatrice, Maciej Zawadziński, che all'interno dell'azienda manterrà un ruolo di advisory.

"Ci baseremo sulle solide fondamenta costruite da Zawadziński, adottando una rinnovata strategia di business”, ha assicurato il nuovo Ceo, Korzeniowski. “Il prodotto rimarrà sempre orientato alla privacy, ma punteremo alla creazione di una piattaforma capace di inserirsi perfettamente in qualsiasi marketing stack, migliorandone le prestazioni grazie alle integrazioni e alle vaste possibilità di attivazione dei dati."

I prossimi passi della strategia sono già definiti. Nel secondo trimestre dell’anno verranno rilasciati un tracking per l’e-commerce ottimizzato e una nuova Customer Data Platform per l'arricchimento e l'attivazione del targeting comportamentale. Le nuove funzionalità si integreranno con le componenti di analytics, tag manager e consent manager già parte dell’offerta di Piwik Pro.