Dati non strutturati: Nutanix arricchisce Objects e Files Funzioni avanzate per le soluzioni dell’azienda dedicate all’archiviazione di questa tipologia di informazioni, che consentono ai clienti di implementare un’infrastruttura storage scalabile e di facile utilizzo nei loro diversi ambienti cloud. Pubblicato il 07 dicembre 2020 da Redazione

Nutanix ha reso disponibili nuove funzionalità di cloud ibrido per le sue soluzioni per l’archiviazione di dati non strutturati, Objects e Files. Grazie a queste funzioni avanzate, i clienti dell’azienda possono implementare un’infrastruttura storage scalabile e di facile utilizzo nei loro diversi ambienti cloud per semplificare la gestione dei dati e amministrare efficacemente i costi. Queste novità in ambito storage sfruttano il recente lancio di Nutanix Clusters, che supporta il software di infrastruttura iperconvergente su Aws e, in futuro, Microsoft Azure.

"I team IT di tutto il mondo si stanno rapidamente spostando verso ambienti ibridi e sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche che li aiutino a facilitare questa transizione, con l’obiettivo di supportare la gestione di diverse tecnologie e semplificare le operazioni", afferma Christian Turcati, Technical Director di Nutanix Italia. "Abbiamo recentemente esteso la nostra offerta Hci al cloud pubblico con il lancio di Nutanix Clusters proprio per aiutare le aziende in questo senso. Ora l'attenzione va al rafforzamento della piattaforma nel suo complesso, inclusa la disponibilità di un’infrastruttura storage facile da usare e scalabile all’interno dei loro diversi ambienti cloud".

Entrando nei particolari, Nutanix Objects è ora in grado di fornire il tiering dei dati degli oggetti in un archivio di oggetti compatibile con S3, inclusi servizi di storage in cloud come Aws S3 e Nutanix Files è disponibile per l'esecuzione in cloud pubblici attraverso Nutanix Clusters. Inoltre le soluzioni Objects and Files ora offrono un Recovery Point Objective (Rpo) migliorato, che garantisce la disponibilità costante dei dati nei data center e in cloud in caso di disastro. Objects fornisce la replica in streaming, con un Rpo di pochi secondi, particolarmente utile per i carichi di lavoro containerizzati che possono utilizzare endpoint S3 per lo storage primario. Inoltre, Nutanix Files ora supporta un Rpo fino a un minuto, rispetto a un'ora come in precedenza, molto importante quando si eseguono applicazioni aziendali che utilizzano endpoint Nfs e Smb.