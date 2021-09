Decathlon va in cloud con una connettività “on-demand” La catena di articoli sportivi ha adottato grazie a Colt una soluzione di rete centralizzata, ottenendo risparmi e maggiore velocità per i suoi servizi. Pubblicato il 27 settembre 2021 da Redazione

Lo sport è velocità, energia, prestazioni, e Decathlon non poteva che inseguire questi obiettivi nella fornitura di servizi digitali alla propria organizzazione e ai propri clienti. La grande catena di articoli sportivi ha realizzato una piattaforma globale per i servizi digitali, tra cui i siti di e-commerce e le applicazioni mobili usate per fare ricerche sui prodotti e acquisti. Parallelamente alla propria strategia di espansione commerciale, l’azienda aveva bisogno di un modo più veloce per distribuire i servizi digitali e al contempo per ridurre il costo e gli oneri di gestione dei propri data center.



La migrazione in cloud è stata realizzata utilizzando i servizi di Google Cloud, Aws, Interxion, Axians, Equinix e Colt. Quest’ultima, in particolare, è stata scelta come fornitore di servizi di connettività per gli hub regionali di Decathlon in Europa, Asia e Stati Uniti. Decathlon può ora contare su una dorsale di rete a elevata larghezza di banda ed elevata disponibilità, che permette di collegare diversi cloud pubblici e servizi SaaS. Può disporre, inoltre, di una connettività di rete on-demand, erogata in pochi minuti (anziché in settimane o mesi, come accadeva in precedenza) attraverso linee dedicate e definite da precisi SLA.



"Decathlon aveva bisogno di un fornitore in grado di offrire una soluzione olistica con livelli costanti di servizio, qualità, sicurezza e resilienza, con un'assistenza post-vendita di prim'ordine che migliorasse la soddisfazione degli utenti", dichiara Carlo Azzola, country manager Italia di Colt. "Abbiamo fornito loro la larghezza di banda flessibile e scalabile di cui hanno bisogno in linea con il carico di lavoro e i modelli di consumo. Ora possono garantire una connettività a bassa latenza in ambienti multi-cloud su Aws e Google Cloud e utilizzare la nostra infrastruttura di rete software-defined per ordinare e fornire nuova connettività in modo rapido e semplice".



La possibilità di modificare i requisiti di rete rapidamente, la struttura territoriale della dorsale e una disponibilità che arriva al 99,99% garantiscono ai servizi di Decathlon elevate prestazioni, oltre a sicurezza, funzioni di monitoraggio e visibilità end-to-end. Non meno importante è il fatto che questa rete è già pronta a supportare la futura adozione di ulteriori servizi cloud e Software-as-a-Service.



"Decathlon dispone ora di una piattaforma sicura, flessibile e unificata per supportare le nostre applicazioni cloud e questo che ci permette di concentrarci sull'automazione della scalabilità della rete”, ha commentato Matthias Castelain, head of network di Decathlon. "Il nostro obiettivo è costruire una rete predittiva basata sulle esigenze degli utenti. Per realizzare questa ambizione saranno necessari nuovi set di competenze in ambito NetOps e Network Data Analyst. I servizi on-demand di Colt ci offrono un unico pannello di controllo per ordinare e implementare la connettività di rete. Inoltre, facendo meno affidamento sull'infrastruttura IT interna e utilizzando le strutture nei data center Equinix, leader nel mondo, possiamo anche ridurre i costi e la complessità".