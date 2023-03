DefensYo prova a mettere la threat intelligence a portata di Pmi Il progetto è stato sviluppato da Corvallis e Yoroi, società entrambe appartenenti al gruppo Tinexta e fa leva sull’esperienza maturata nel mondo large enterprise e sull’italianità dello sviluppo e dell’infrastruttura di supporto. Pubblicato il 16 marzo 2023

Per ragioni di budget e disponibilità di risorse, le Pmi hanno fin qui affrontato la cybersecurity adottando le soluzioni minime di difesa dagli attacchi esterni. Lo scenario, tuttavia, è complesso e spesso i soggetti meno protetti vengono sfruttati per accedere alle reti dei bersagli grossi, procurando danni che chi è meno strutturato subisce in misura assai maggiore. Per questo, la collaborazione fra Corvallis e Yoroi ha prodotto DefensYo, uno strumento indirizzato ai piccoli uffici della Pubblica Amministrazione o alle piccole e medie imprese private, che unisce capacità di detection alla threat intelligence fin qui appannaggio soprattutto delle organizzazioni più complesse.

La proposta si presenta come un dispositivo plug and play, che non richiede installazioni o software da scaricare: “Si collega direttamente alla rete dei clienti, senza alcuna necessità di configurazione”, spiega Filippo Romeo, senior manager Advisory Services di Corvallis. “L’implementazione è rapida, non passa per particolari necessità di configurazione da parte dell’utente e non interferisce con l’operatività dell’azienda”.

La sonda di rete si occupa di monitorare l’andamento della sicurezza, attraverso la rilevazione di anomalie e la threat intelligence: “Qui entra in gioco il team di analisti che possiamo mettere a disposizione in qualunque momento per analizzare ciò che viene intercettato e decidere di agire, quando non è lo stesso sistema ad attivare in automatico meccanismi di blocco e rimedio”, illustra Marco Ramilli, founder e Ceo di Yoroi.

Marco Ramilli, founder & Ceo di Yoroi e Filippo Romeo, senior manager Advisory Services di Corvallis

DefensYo è una soluzione tarata su realtà con non più di 50-60 postazioni di lavoro e ha un costo commisurato proprio su questo parametro. I clienti hanno a disposizione la stessa consolle di monitoraggio che viene utilizzata nei Soc di Yoroi (due sedi a Cesena e Benevento) e fruiscono del prodotto in modalità as-a-service, tramite erogazione in cloud allocato in Italia: “Siamo l’unico Cert del Paese membro della Cyber Threat Alliance e certificato dal network europeo Trusted Introducer”, aggiunge Ramilli. “Questo ci consente di essere sempre aggiornati sulle minacce in circolazione e di aggiornare in automatico il sistema ogni quindici minuti, senza peraltro interrompere il servizio”.

Corvallis e Yoroi fanno entrambe parte di Tinexta Group, costituendo il polo Cyber che si propone come realtà italiana nel mondo dei servizi gestiti di protezione e advisory per aziende a questo punto di ogni dimensione. DefensYo viene venduto sia in modalità diretta che tramite canale ed è eleggibile anche per la domanda di contributi all’interno del piano nazionale Industria 4.0.