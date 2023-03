Dell a doppia velocità, calano i Pc ma regge il mercato data center Il calo della domanda di Pc pesa sui ricavi dell'anno. Cresce la vendita di server e altro hardware infrastrutturale. Yvonne McGill diventa Cfo al posto di Tom Sweet. Pubblicato il 03 marzo 2023 da Redazione

Luci e ombre nel business di Dell Technologies. La società texana ha ottenuto ricavi record nell’anno fiscale chiuso il 3 febbraio (esercizio fiscale 2023), ovvero 102,3 miliardi di dollari, ma segnando una crescita limitata all’1% anno su anno. Anche i 5,8 miliardi di dollari di reddito operativo rappresentano un record, e in questo caso su base annua l’incremento è un sostanziale +24%.



Non tutto, però, va gonfie vele. La vendita di Pc rallenta e non è una grande sorpresa, considerando i numeri generali di un mercato caratterizzato dal raffreddamento della domanda, specie di quella dei consumatori finali. I ricavi annui della divisione Client Solutions di Dell, 58,2 miliardi di dollari, rappresentano un calo del 5%e ancor più marcato, del 12%, è il decremento del reddito operativo (3,8 miliardi di dollari). L’offerta di Pc consumer è la componente più in calo (-40% nel quarto trimestre dell’anno fiscale, versus quarto trimestre dell’esercizio precedente), ma anche per i modelli destinati alle aziende c’è stato un notevole rallentamento (-17% nel quarto trimestre).



In compenso la divisione Infrastructure Solutions ha visto crescere del 12% i ricavi, 38,4 miliardi di dollari nell’intero anno, e di ben il 35% il reddito operativo, 5 miliardi. In ascesa tutte le componenti, ovvero server, sistemi di networking e storage.



“La sottostante domanda di Pc e server resta debole”, ha dichiarato Chuck Whitten, co-chief operating officer, “e per lo storage osserviamo segnali di cambiamento nel comportamento dei consumatori. Abbiamo visto allungarsi i cicli di vendita e una spesa più cauta nello storage, e la forza di alcuni clienti molti grossi per lo storage è stata bilanciata dal declino nelle piccole e medie imprese”.



Le vere cattive notizie riguardano il futuro atteso dall’azienda, che alla luce dei trend sopra descritti per il primo trimestre del nuovo esercizio fiscale stima ricavi in calo a doppia cifra, tra il 17% e il 21%. Il decremento sarà forse peggiore delle attese degli analisti, che pronosticano (il consensus di Refinitiv) un -17,4%.

Yvonne McGill, nuova chief financial officer di Dell Technologies

Insieme ai risultati finanziari Dell ha anche annunciato un cambio di poltrona: il chief financial officer Tom Sweet lascia il proprio ruolo e l’azienda, in cui militava dal 1997. Al suo posto Yvonne McGill, già Cfo della divisione Infrastructure Solutions. Sweet affiancherà McGill per due trimestri, così da garantire una transizione senza strappi.