DevSecOps, un corso di formazione per diventare esperti Aulab lancia il corso Hackademy Cybersecurity DevSecOps Expert, per la formazione di programmatori esperti di sicurezza informatica. Pubblicato il 01 giugno 2023 da Redazione

Integrare i test cybersicurezza in tutto il ciclo dello sviluppo e del rilascio del software, fin dalle prime fasi, è l’approccio che permette di ridurre al minimo i rischi delle applicazioni senza dover correggere i difetti quando il prodotto è ormai realizzato. Questa, in parole povere, è la disciplina del DevSecOps, di cui da anni ormai si parla ma che ancora non è abbastanza diffusa nelle aziende del nostro Paese.

Figura già molto richiesta dalle grandi aziende negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, l’esperto di DevSecOps Expert unisce elevate competenze tecniche nel campo della programmazione a una formazione specifica sulla sicurezza informatica.



Aulab, società che dal 2014 organizza corsi di formazione online sull’universo del coding, ha una nuova proposta in quest’ambito. Il corso Hackademy Cybersecurity DevSecOps Expert, in partenza il 19 giugno, ha una durata di 12 settimane e prevede lezioni in aula virtuale “live”, in collegamento con i docenti, ed esercitazioni pratiche in team sulla piattaforma di simulazione Secure Flag. Il materiale didattico resta consultabile on-demand.



“L’obiettivo di Aulab è diffondere le competenze adatte a rispondere alle richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione, anticipando i trend delle nuove professioni tecnologiche con un’offerta formativa per tutti i livelli, dai principianti agli esperti”, spiega Giancarlo Valente, Cto e fondatore dell’azienda. “Diventare esperti di DevSecOps significa fare proprio un nuovo approccio professionale, prestando particolare attenzione alla sicurezza informatica in ogni fase del processo di sviluppo del software e incoraggiando la collaborazione tra team operativi per creare tecnologie efficienti e sicure per le aziende”.

Il Corso è rivolto agli sviluppatori Web professionisti interessanti a maturare competenze nella cybersicurezza (per i principianti che necessitano anche di più generali competenze di Web developer, Aulab offre altri corsi che partono dalle nozioni di base). Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno un Attestato Accredible certificato in blockchain e achievement su Secure Flag. Al termine della formazione è anche possibile attivare un percorso di accompagnamento al lavoro accedendo a una piattaforma gratuita di recruiting in cui sono presenti centinaia di aziende alla ricerca di risorse in ambito digital & tech.