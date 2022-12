Digital twin e realtà aumentata, Dassault Systèmes compra Diota La multinazionale francese acquisirà Diota, azienda che sviluppa software per operazioni assemblaggio, ispezioni, manutenzioni e riparazioni in contesti industriali. Pubblicato il 16 dicembre 2022 da Redazione

Dassault Systèmes accelera sulla realtà aumentata e sull’industria 4.0 con un’acquisizione. La multinazionale francese da 20mila dipendenti, specializzata in software per la progettazione 3D per diversi settori (dall’industria all’aerospaziale, dai trasporti all’edilizia e altro ancora) ha annunciato di aver stretto un accordo con Diota, uno sviluppatore di soluzioni software per l'assistenza all'assemblaggio e il controllo qualità della produzione e delle operation.



Fondata nel 2009 in Francia, Diota sviluppa software per operazioni assistite da strumenti digitali e ispezioni robotiche, per la gestione, manutenzione e monitoraggio di sistemi industriali. L’offerta comprende tecnologie di realtà aumentata, 3D interattivo, computer vision, intelligenza artificiale e deep learning, che connettono l'ingegneria del back office con le operazioni sul campo,i responsabili della produzione e della manutenzione di prodotti. Le soluzioni possono essere personalizzate in modo da integrarsi con le applicazioni già presenti nello specifico contesto.



La società ha all’attivo un centinaio di clienti distribuiti in 16 Paesi: alcuni nomi sono Bae Systems, Dassault Aviation, Iveco, Latécoère, Naval Group, Orano, Safran, Stellantis e Thales Alenia Space.



L’acquisizione consentirà a Dassault di ampliare la propria piattaforma 3DExperience con esperienze di digital twin. Le soluzioni di Diota saranno integrate nelle applicazioni dell’offerta Delmia di Dassault, utilizzate per modellare, ottimizzare ed eseguire in modo collaborativo e virtuale la produzione, le catene di fornitura, la logistica e i servizi con nuovi livelli di intelligence e di capacità decisionale. L’integrazione migliorerà l'impiego dei mock-up digitali e dei relativi processi digitali per le operazioni di produzione: i clienti potranno utilizzare un gemello digitale (digital twin) alimentato con i dati raccolti “sul campo”, dagli impianti. I digital twin possono servire innanzitutto a eseguire più facilmente e rapidamente operazioni complesse, e in secondo luogo come strumento di raccolta dati e tracciabilità.