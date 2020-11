Dji presenta la seconda generazione del Mavic Mini Il Mini 2 mantiene la caratteristica più apprezzata, ovvero un peso inferiore al 250 grammi, ma offre alcune novità importanti: la funzione OcuSync 2 per trasmissioni video Hd fino a 10 km, riprese in formato Raw e in 4K a 30 fps. Pubblicato il 05 novembre 2020 da Redazione

Dji lancia il Mavic Mini 2, la nuova versione del suo drone piccolo e leggero (meno di 250 grammi), che può essere fatto volare nel rispetto delle normative vigenti. I cambiamenti non sono molti, essenzialmente tre, ma importanti: offre la funzione OcuSync 2 per trasmissioni video Hd fino a 10 km, è in grado di effettuare riprese Raw e girare video in 4K a 30 fps.

Grazie al sistema OcuSync 2.0, il Mini 2 supporta trasmissioni video Hd fino a 10 chilometri (dichiarati): sono state migliorate le capacità di anti-interferenza, cambiando continuamente le frequenza, per ovviare ad eventuali problemi di comunicazione (per esempio, in montagna). Anche sul fronte delle foto sono stati introdotti dei miglioramenti. La fotocamera, con sensore da 1/2,3” e 12 MP, stabilizzazione motorizzata a tre assi e zoom 4X, è in grado di registrare video in 4K a 30 fps. Inoltre le foto possono essere scattate nel formato Raw.

Il nuovo Mini 2, ha un’autonomia massima di 31 minuti, può resistere a venti di fino 38 chilometri orari e arrivare a un'altitudine massima di 4.000 metri. Il prezzo parte da 459 euro (drone, radiocomando e una batteria). In alternativa, a 599 euro si può acquistare la versione Mini 2 Combo Fly More, che comprende in più altre due batterie, una borsa per il trasporto e una base di ricarica.