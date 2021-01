Domotica e networking di Tenda Technology in Italia con Esprinet Modem, router, switch, smart plug e altre soluzioni della società cinese saranno distribuiti nel nostro Paese da Esprinet. Pubblicato il 11 gennaio 2021 da Redazione

Nuove soluzioni per la connettività e la domotica di abitazioni e uffici debuttano in Italia: sono i modem, i router, gli switch, le smart plug, i powerline, le videocamere IP e le altre offerte di Tenda Technology, società di Shenzhen fondata nel 1999, la cui missione dichiarata è di fornire prodotti per la connettività di facile installazione, a costi contenuti. Ora il marchio Tenda arriva in Italia grazie a un nuovo accordo di distribuzione firmato dall’azienda cinese e da Esprinet.

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet supporterà Tenda nella commercializzazione dei suoi prodotti e servizi, favorendone “una fruizione allargata e una distribuzione efficiente su tutti i suoi canali di vendita”. Grazie a Esprinet, Tenda potrà garantirsi una diffusione capillare delle sue soluzioni nel territorio italiano, ampliando anche le possibilità di business verticale e rafforzando la propria presenza sul mercato soprattutto nei segmenti consumer e piccole e medie imprese.

"Grazie a questo accordo con Esprinet”, ha dichiarato Marcello Demma, direttore commerciale di Tenda Technology Italia, “saremo in grado di aumentare la nostra presenza nel mercato consumer e business attraverso le nostre soluzioni tecnologiche, che senza dubbio forniranno il valore, l'efficienza e l'innovazione di cui gli utenti finali e le aziende hanno bisogno".

“Questa collaborazione”, ha commentato Luca Casini, country manager business di Esprinet Italia, “rappresenta per noi un’opportunità di ampliare l’offerta di prodotti e soluzioni di networking per i mercati consumer e small office. Siamo lieti di poter mettere a disposizione del vendor la nostra competenza ed esperienza su tutti i canali di vendita e di poter offrire alla nostra vasta rete di clienti l’intera gamma del brand”.