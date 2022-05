Donato Candiano guida la divisione Industrial Automation di Omron Il manager, in azienda dal 2011, viene promosso dal ruolo di direttore vendite a quello di deputy general manager della divisione Omron Industrial Automation Business (Iab) per l’Italia. Pubblicato il 31 maggio 2022 da Redazione

Omron, fornitore tecnologico specializzato in soluzioni per l'automazione industriale, in dispositivi medicali e componentistica elettronica, ha annunciato la nomina di Donato Candiano nel suolo di deputy general manager della divisione Omron Industrial Automation Business (Iab) per l’Italia. Il manager quarantenne è in azienda dal 2011, e da allora ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’area del product management, del marketing e delle vendite, fino a quello di sales manager per l’Italia.

Ora, in qualità di deputy general manager della divisione focalizzata sull’automazione industriale, avrà il compito di guidare l’attuazione della strategia di lungo periodo, battezzata “Shaping the Future 2030”. Candiano opererà dalla sede di Milano e riporterà direttamente a Massimo Porta, amministratore delegato di Omron. “Donato Candiano è un leader innovativo che ha una profonda conoscenza di Omron e una comprovata esperienza nel supportare i nostri clienti e partner”, ha commentato Porta. “Sono lieto che abbia accettato questa sfida, portando in questo ruolo le idee e la grinta della nuova generazione”.

“Sono molto entusiasta di assumere questo nuovo ruolo”, ha dichiarato Candiano, “e non vedo l’ora di presentare la nostra visione del futuro ai clienti. Le tecnologie di base di Omron nei settori del rilevamento, del controllo, della robotica e dell’intelligenza artificiale non solo aiutano i produttori ad adattare i propri processi produttivi per vincere le sfide che si trovano ad affrontare oggi, come la sostenibilità e la digitalizzazione, ma contribuiscono anche a creare soluzioni per migliorare la vita e una società migliore”. Candiano si è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un Executive Master in Strategic Marketing Management alla Business School del Sole 24 Ore.