Dynabook: ecco il Portégé X30W-J, convertibile superleggero Questo 2-in-1, che pesa solo 989 grammi, è certificato secondo le specifiche della piattaforma Evo di Intel, e offre un’autonomia dichiarata fino a 16 ore. Pubblicato il 12 novembre 2020 da Redazione

Dynabook Europe ha presentato il Portégé X30W-J, un 2-in-1 con un peso di soli 989 grammi che potrebbe pertanto vantare il titolo di “più leggero convertibile da 13 pollici”. È equipaggiato con processori Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione, offre fino a 32 GB di memoria LPDdr4x e storage Ssd PCIe fino a 1 terabyte. Sono disponibili configurazioni dotate della nuova grafica potenziata Intel Iris Xe.

Lo chassis in lega di magnesio di questo 2-in-1, che presenta una cornice sottile sui quattro lati, ha superato una serie di test Mil STD 810G, che ne garantiscono la robustezza. L’autonomia dichiarata arriva fino a 16 ore e si ricarica del 40% in trenta minuti. Nella “versione” tablet, in abbinamento con Windows Ink Workspace e uno stilo opzionale, si passa alla scrittura manuale. Quando la penna è in uso, la tastiera si disabilita automaticamente per evitare la pressione accidentale dei tasti.

La connettività prevede il Wi-Fi 6 e l’Lte opzionale, due porte Usb-C Thunderbolt 4, una porta Hdmi full-size, una Usb 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede microSD consente di espandere la capacità di storage. Sul lato audio-video si segnalano la presenza degli altoparlanti Harman/Kardon e Dolby Atmos, oltre ai doppi microfoni a cancellazione del rumore, della webcam e di un’ulteriore telecamera frontale da 8 MP con rivestimento antiriflesso.

L’X30W-J soddisfa i requisiti dei PC Secured-core Microsoft. Combina il Bios proprietario di dynabook, la crittografia e l'autenticazione del volto e delle impronte digitali per garantire la protezione dei dati da attacchi informatici sempre più sofisticati. L'otturatore della webcam e lo slot Security Lock offrono ulteriore privacy.