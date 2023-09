E-commerce B2B, specchio di una digitalizzazione al rilento L’e-commerce B2B rappresenta un’opportunità di crescita per le Pmi italiane e di ottimizzazione delle risorse. Ma lo stallo è evidente. Manca la mentalità o mancano gli strumenti? Pubblicato il 15 settembre 2023 da Redazione

I dati sono sempre asettici e non prendono le parti di nessuno ma fotografano uno stato dell’arte in un determinato momento. Nel 2022 in Italia si è registrato un valore dell’e-commerce B2B di 468 miliardi di euro. Per e-commerce B2B si intende l’insieme delle transazioni in cui gli ordini sono scambiati in formato digitale dalle imprese e la crescita registrata rispetto al 2021 è stata del 3%, con un’incidenza però ferma al 21% sul totale del transato B2B italiano.



Numeri non propriamente confortanti, che potrebbero indicare qualche incertezza. Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Digital B2b, alla presentazione della ricerca dell’Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano presentata nel corso del convegno “Digital B2B: chi si ferma è perduto!”, ha sottolineato che “la digitalizzazione nel B2B è un processo lento e complesso: a causa di differenti livelli di dotazione tecnologica tra le imprese, standard di filiera eterogenei e bisogni diversi da settore a settore, l’Italia non ha ancora raggiunto una piena maturità digitale”.



Il biennio dal 2020 al 2022, segnato dall’orribile pandemia che ha influito pesantemente sulle imprese e sui privati, ha favorito non poco una diffusa digitalizzazione e una più profonda attitudine alla cultura digitale da parte di imprese e singoli operatori. Il digitale ha rappresentato un palliativo ai rapporti in presenza e ha premesso di non sospendere le attività. Appare ora necessario trasformare questo nuovo approccio al digitale in una consuetudine più radicata, strutturata e efficiente.



I vantaggi sono palesi e sotto gli occhi di tutti, ma le abitudini, soprattutto ora che si è ritornati a un regime di rapporti quasi del tutto ripristinati allo stato ante-pandemico, sono dure a modificarsi e il cambio di mentalità che può supportare l’ulteriore passo verso una digitalizzazione più diffusa è spesso complesso da attuare.



Le innovazioni tecnologiche a supporto di un più diffuso utilizzo dell’e-commerce ci sono tutte. Ne è un esempio la recente introduzione del modulo Arca Shop Connector da parte di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Arca Shop Connector è un modulo dell’Erp Arca Evolution che consente di integrare, in tempo reale, la gestione del processo di vendita online con il gestionale aziendale.



Si semplifica e si automatizza così la gestione delle informazioni relative agli articoli e ai clienti, la gestione dell’ordine e del processo di vendita, l’aggiornamento della disponibilità dei prodotti rispetto alle giacenze. La connessione delle piattaforme di e-commerce con il gestionale incrementa la produttività e la precisione. La sincronizzazione automatica e in tempo reale elimina, infatti, errori di trascrizione e consente una visione sempre aggiornata delle giacenze di magazzino.



Arca Shop Connector gestisce e sincronizza i dati fra sito e-commerce e il gestionale direttamente all’interno dell’interfaccia Arca. Tra le funzionalità, l’esportazione del catalogo articoli e le caratterizzazioni Web da Arca Evolution al sito di e-commerce, così come il trasferimento degli ordini dal sito e-commerce nel gestionale.



L’obiettivo è quello di facilitare un approccio più favorevole alle innovazioni digitali grazie alla semplicità d’uso, all’automazione e all’ottimizzazione. “Ispiriamo le nostre innovazioni costantemente a due principi fondamentali: l’incremento dell’efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore”, sottolinea Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.