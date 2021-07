E-commerce, la sostenibilità è più importante della consegna rapida Un sondaggio di Sendcloud svela che sette utenti italiani su dieci sarebbero disposti ad aspettare più a lungo una consegna o a valutare altre opzioni pur di ridurre l’impatto ambientale dello shopping. Pubblicato il 01 luglio 2021 da Redazione

L’e-commerce inquina? Di certo il grande incremento delle spedizioni di articoli acquistati online, a cui abbiamo assistito nell’ultimo anno e mezzo, non ha contribuito a ridurre le emissioni di gas serra, ma andrebbero considerati anche altri fattori tesi in direzione contraria (come il mancato spostamento in automobile, altrimenti necessario per raggiungere un negozio). I consumatori, in ogni caso, sono sensibili alla tematica, secondo quanto emerso da un sondaggio di Sendcloud, piattaforma software per le spedizioni del commercio elettronico.

Soltanto il 29% degli italiani si sente in colpa per l'ambiente quando fa shopping online, ma il 55% ritiene che la consegna dei pacchi rappresenti un problema per l'ambiente. Per il 35% delle persone spetterebbe al rivenditore l’onere dei costi extra, necessari per realizzare una spedizione “sostenibile”, mentre gli altri sarebbero disposti a pagare qualcosa in più per contribuire alla tutela dell’ambiente.

La consegna “green” non è ancora una priorità tra i compratori italiani, ma una buona parte (almeno il 70%) è disposta ad accettare qualche compromesso e a fare qualche sforzo per andare in questa direzione. Dal sondaggio è emerso, infatti, che per ridurre l’impatto ambientale del proprio shopping il 77,2% degli utenti non avrebbe problemi ad aspettare più a lungo per ricevere un pacco; il 70% andrebbe a ritirare personalmente l’articolo in un punto di raccolta o in locker; il 73,5% potrebbe valutare altre soluzioni di consegna, oltre a quella a domicilio, se il rivenditore condividesse con lui maggiori informazioni sulle emissioni delle proprie spedizioni.

"La sostenibilità è un tema importante nel settore della logistica”, ha commentato Rob van den Heuvel, Ceo di Sendcloud, “e questi risultati mostrano che i consumatori comprendono l'impatto ambientale dei loro acquisti e sono disposti a dare il loro contributo per salvaguardare l’ambiente e creare un'industria più sostenibile. Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, stiamo lentamente ma inesorabilmente diventando sempre più sostenibili. Le consegne con veicoli e biciclette elettriche sono ormai attive in diverse parti dell'Unione Europea, e la tecnologia che garantisce ai consumatori i tempi esatti di consegna e offre opzioni più flessibili è sempre più comune. Comunicando chiaramente l'impatto ambientale delle opzioni di consegna alla cassa, i rivenditori possono incentivare i consumatori a scegliere un’opzione più sostenibile rispetto alla consegna veloce e gratuita".