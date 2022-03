Edge, 5G, AI, IoT: nel 53% delle aziende decide anche la dirigenza Gartner svela che comunicare il ROI e il valore economico degli investimenti sarà sempre più strategico per i vendor di tecnologie “emergenti”. Pubblicato il 18 marzo 2022 da Redazione

Mentre i professionisti IT, e in particolare i Cio, diventano sempre più anche delle figure strategiche, che possono orientare l’azienda nelle scelte di utilizzo del budget, parallelamente avviene la cosa contraria. Ovvero sono i top manager, il gruppo dei dirigenti, a interessarsi della tecnologia in uso, fino al punto di decidere come spendere i soldi e a quale vendor affidarsi. E questo è vero soprattutto per le tecnologie che Gartner definisce come “emergenti”, quali l’intelligenza artificiale, l’edge computing, il 5G e l’Internet of Things.

Da una nuova survey della società di ricerca risulta che nel 53% delle aziende medie e grandi le scelte d’acquisto di queste tecnologie vengono compiute anche dai dirigenti, che decidono insieme ai Cio (chief information officer) e ai Cto (chief technology officer. Il campione d’indagine, va sottolineato, non comprendeva le piccole imprese ma soltanto 500 rappresentanti di aziende di dimensioni medie e grandi, intervistati tra settembre e ottobre 2021.

La tendenza di fondo, in ogni caso, è chiara. “Le decisioni d’acquisto delle tecnologie emergenti non sono più soltanto una prerogativa dell’IT”, ha commentato Danielle Casey, senior principal research analyst di Gartner. “I ruoli business si fidano di più di queste tecnologie, mano a mano che esse si allontanano dal clamore e vanno verso un ROI tangibile, e questo si traduce in crescenti investimenti e allargamento dei progetti”. La tecnologia emergente che ha attratto maggiori investimenti nel 2021 è stato il 5G, per cui le aziende del campione d’indagine hanno speso mediamente 465.000 dollari; seguono l’Internet of Things (417.000 dollari), l’edge computing e l’intelligenza artificiale.



Insieme, queste due ultime nel 2021 hanno attratto una media 262.000 dollari di investimento ad azienda (media e grande), mentre per il 2022 si prospetta un balzo a 462.000 dollari pro capite. “Le aziende”, ha proseguito Casey, “stanno usando il 5G e le tecnologie edge per migliorare la produttività dei dipendenti, per espandere i prodotti e servizi esistenti rendendoli più connessi e intelligenti, e per automatizzare i processi aziendali”. E gli investimenti sembrano essere fruttuosi: il 90% degli intervistati ha detto che acquistare tecnologie emergenti si è rivelato un successo pari o anche superiore alle aspettative. Quando invece le attese vengono deluse, talvolta (20%) la colpa può essere attribuibile alla mancanza di competenze o allo scarso tasso d’adozione tra il personale.

“L’indagine”, ha concluso l’analista di Gartner, “ha dimostrato che la valutazione più importante, nel selezionare i vendor di tecnologie emergenti, è la loro capacità di fornire casi d’uso e una lista di precedenti successi”. I product manager, dunque, nel promuovere la propria offerta tecnologica dovrebbero mettere l’accento sul valore di business e sulle storie di successo dei clienti già acquisiti.