Elmat mette a capo delle vendite Pierpaolo Amadori Già business development manager nelle aree videosorveglianza e wireless, diventa ora sales manager con responsabilità sull’intera offerta del distributore. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

Nuovo responsabile vendite per Elmat Spa, azienda padovana che da vent’anni opera nel canale Ict come distributore di soluzioni di videosorveglianza IP, reti wireless, cablaggio, building automation, cybersicurezza, sistemi Internet of Things e altro ancora. La società ha comunicato ora ufficialmente la nomina (in corso da inizio anno) di Pierpaolo Amadori nel ruolo di sales manager. Una nomina che si inserisce in “percorso di evoluzione strutturale e di organizzazione a tutti i livelli”, che Elmat sta affrontando e che, fa sapere l’ufficio stampa, “ha visto i suoi frutti già nel 2021, nonostante la situazione particolare che coinvolge il settore della sicurezza, e non solo”.

Si tratta per Pierpaolo Amadori di una promozione dal ruolo di business development manager nelle aree videosorveglianza e wireless, ricoperto fino all’anno scorso, dimostrando “dedizione e responsabilità”. Queste qualità, insieme alle competenze interdisciplinari del manager, gli hanno valso il nuovo incarico, nel quale sarà messo alla prova dovendo coordinare diverse squadre di lavoro. Più precisamente, Amadori coordina ora su tutto il territorio italiano e nell’area di Malta il team composto da undici agenti commerciali e anche la business unit di sviluppo prodotto. I suoi obiettivi commerciali sono ora estesi all’intero portafoglio delle soluzioni distribuite da Elmat Spa.

Dopo la laurea in ingegneria elettronica e il dottorato di ricerca, Amadori ha lavorato come consulente per il settore delle telecomunicazioni e per oltre dieci anni nella system integration negli ambiti IT, reti e teleco. Prima di entrare in Elmat, è stato business development manager multinazionale tedesca produttrice di telecamere IP.



“Il mio percorso professionale”, ha commentato il nuovo ”mi permette di convogliare l’esperienza acquisita al servizio di Elmat Spa e delle persone che lavorano nell’area commerciale, mettendo a frutto dieci anni di lavoro. A guidarmi sarà la curiosità, la spinta che mi ha fatto accettare sempre nuove sfide in questi anni. Grazie a queste nuove sfide ho fatto sempre più esperienze e ho costruito sempre più relazioni. Il mio obiettivo è mettere a disposizione del team questo bagaglio stimolando in loro altrettanta curiosità per evolvere assieme”.