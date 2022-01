Engineering prende il 100% di Cybertech, avanti sulla sicurezza Già proprietario del 51%, Gruppo Engineering ha acquisito la restante quota societaria di Cybertech e progetta di far crescere l’azienda con nuove assunzioni. Pubblicato il 21 gennaio 2022 da Redazione

Non si ferma l’espansione di Engineering: l’azienda di servizi IT ha completato l’acquisizione di Cybertech, società di sicurezza informatica che già possedeva al 51%. L’acquisto del rimanente 49% della proprietà rappresenta, sottolinea Engineering, un rafforzamento dell’offerta di cybersicurezza in un momento di crescente domanda. Ma rappresenta anche un'ulteriore tappa in un percorso di crescita già segnato dalle recenti acquisizioni della società di consulenza C Consulting (specializzata nel settore assicurativo) e Movilitas (manifatturiero).



“Siamo una Digital Transformation Company con grandi ambizioni”, ha dichiarato il Ceo del Gruppo Engineering, Maximo Ibarra. “Siamo impegnati ad avviare una nuova fase nella storia di Engineering che passa anche dall’investimento in piattaforme strategiche per i nostri clienti. La Tech Excellence è il nostro focus e vediamo chiaramente nella sicurezza informatica un elemento chiave dei percorsi di trasformazione digitale che disegniamo per i nostri clienti. Con questa operazione - e gli importanti piani di sviluppo previsti per l’area, che puntano a definire un vero e proprio polo d’eccellenza in Cybersecurity - consolidiamo le basi per la nuova fase di crescita di un’offerta che garantisca nel tempo le migliori tecnologie, piattaforme e competenze necessarie anche nel settore della cybersecurity, che sarà sempre più strategico nel Gruppo”.



Cybertech è conosciuta con questo nome dal 2019 ma la sua nascita risale al 2007, anno in cui fu fondata come OmnitechIT. L’azienda è presente in tutti i segmenti del mercato della sicurezza informatica e in particolare eroga servizi di Security Operations Center e vanta competenze negli ambiti Architecture Analysis, gestione degli accessi e delle identità (Identity and Access Management) e sicurezza applicativa. Attualmente Cybertech conta su 300 collaboratori (distribuiti in Italia, Norvegia, Svezia, Germania, Svizzera, Serbia e Spagna) e sviluppa un giro d’affari di 29 milioni di euro l’anno (nel 2021).

Con il passaggio del 100% del capitale al Gruppo Engineering, ora quest’ultimo potrà rafforzare le proprie competenze nel campo dell’Identity and Access Management e del Soc. Potrà, inoltre, offrire servizi di sicurezza gestiti e consulenza in ambito di cybersicurezza.

Nella direzione dell’azienda il fondatore di Cybertech, Roberto Mignemi, passa il testimone a Fabio Momola, chief operating officer del Gruppo Engineering e Ceo della controllata Engineering Dhub (cui fanno capo le attività cloud). Momola ha assicurato di voler investire in Cybertech, “un’eccellenza che porteremo a nuovi livelli all’interno di una dimensione più ampia”, anche attraverso nuove assunzioni, attività di formazione del personale, fusioni e acquisizioni e percorsi di certificazione. “Inoltre”, ha aggiunto Momola, “avremo la possibilità di esprimere forti potenzialità rispetto ai nostri competitor, facendo leva su importanti sinergie di Gruppo, ad esempio attraverso l’utilizzo delle competenze sulle infrastrutture e sul cloud di DHub”.