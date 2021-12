Esperienza e copertura, Vodafone è il migliore del 2021 Secondo l’annuale report di Tutela, l’operatore britannico ha superato Tim di qualche punto, sia per quanto riguarda la copertura 4G e 5G, sia per la user experience. Pubblicato il 16 dicembre 2021 da Redazione

Qual è il miglior operatore di telefonia mobile in Italia? Mettendo insieme diversi criteri, come la velocità, la copertura e la generale user experience garantita, il vincitore nel 2021 è Vodafone. Questo, almeno, emerge dall’ultima edizione dell’annuale report “State of Mobile Experience for Italy” di Tutela, redatto sulla base di misurazioni reali (dalle applicazioni partner di Tutela) sulla velocità del servizio dati mobile, sulla copertura geografica (non quella assoluta, ma quella relativa di un operatore rapportato agli altri) e sulla qualità dell’esperienza video (risoluzione, fluidità, tempi di buffering). Per quanto riguarda l’Italia, sono stati valutati 4,2 milioni di test di velocità e latenza, condotti tra maggio e ottobre 2021 su smartphone di utenti reali di Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad all'interno delle Common Coverage Areas.

Nel complesso, il vincitore dell’anno in Italia è Vodafone: l'operatore britannico ha offerto la più elevata “Excellent Consistent Quality del Paese”, cioè ha garantito più spesso di altri la velocità necessaria per il buon funzionamento delle applicazioni più impegnative in termini di traffico dati, come i giochi, le videochiamate in alta risoluzione e le videochiamate di gruppo. Il punteggio di Vodafone su questo benchmark è del 77,2%, di qualche punto superiore al 74,6% di Tim, al 73,2% di Iliad e al 73,1% di Wind Tre.

Fonte: Tutela, “State of Mobile Experience for Italy” , dicembre 2021

Tim ha garantito la miglior copertura di rete mobile complessiva in Italia, mentre Vodafone è al primo posto per quanto riguarda la copertura 4G/5G. Come si nota dalla tabella sottostante, le differenze di punteggio tra i quattro operatori sono modeste e per lo più indicative delle scelte dei clienti (cioè del fatto che utilizzino il 5G, il 4G oppure il 3G). Pur presente sul nostro mercato da soli tre anni, Iliad è risultato un forte concorrente in tutte le metriche, ottenendo il secondo punteggio più alto per la Video Experience.

In generale, tutti e quattro gli operatori attivi nel nostro Paese hanno ottenuto punteggi di benchmark buoni o molto buoni. "L'Italia gode di una connettività mobile leader a livello mondiale”, ha commentato Tom Luke, vicepresidente di Tutela. “In base al nostro recente benchmark, l’Italia si è classificata tra i primi trenta Paesi al mondo per la Mobile Experience globale, ed è evidente che ciò deriva dal fatto che tutti e quattro gli operatori offrano ai loro utenti un'esperienza altrettanto convincente. Non c’è dubbio che la natura altamente competitiva di questo mercato abbia contribuito al raggiungimento di questi risultati. È chiaro che gli operatori si impegnano sempre più a garantire ai propri clienti un’esperienza complessiva di alto livello, e questo aspetto rappresenterà un grande vantaggio per gli utenti mobile italiani e per le loro aspettative".