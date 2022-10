Eva Adina Maria Mengoli ufficialmente alla guida di Adobe Italia L’azienda ha ufficializzato la nomina di Mengoli (ex di Salesforce e Oracle) nel ruolo di managing director per l’Italia. Pubblicato il 05 ottobre 2022 da Redazione

Adobe Italia ufficializza la nomina di Eva Adina Maria Mengoli a managing director per l’Italia. Già al lavoro da qualche mese in questo ruolo, con il suo ingresso in Adobe la manager ha anche costituito la nuova squadra dirigenziale italiana della società: ne fanno parte, oltre a Mengoli, anche Francesca Perucchetti (Go to Market Lead), Paolo Conti (Head of Government,) Raniero Oggioni e Andrea Peron (entrambi Enterprise Sales Leader).



Inoltre Mengoli è entrata anche a far parte del team dei dirigenti dell’area Europa Occidentale (Leadership Team Western Europe) di Adobe e opera a diretto riporto di Luc Dammann, vicepresidente e managing director per questa regione. In qualità di managing director per l’Italia, avrà l’incarico di far crescere le attività di Adobe nel nostro Paese e consolidarne la presenza sul territorio, facendo leva sulla “innovazione nella customer experience e lo sviluppo di tecnologie per i contenuti digitali”.



Parte integrante della strategia è anche il “rafforzamento di una cultura aziendale che mette le persone al centro, attraverso percorsi di crescita personale in grado di valorizzare la diversità e il talento”. Mengoli, infatti, è impegnata su “tematiche di leadership al femminile, diversity e inclusione sociale e attività di mentorship per i nuovi talenti”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Adobe.



Laureata in Letteratura inglese e tedesca e in Economia e psicologia del lavoro e delle organizzazioni, la manager ha maturato una lunga esperienza all’interno di multinazionali nel settore dell’information technology. In Salesforce Italia, per esempio, è stata Area Vice President, mentre in Oracle ha ricoperto diversi ruoli strategici nell’area vendite, marketing e canale.



“Ho trascorso la mia carriera presso aziende di software leader a livello mondiale”, ha dichiarato Mengoli, “e ho avuto la possibilità di guidare alcuni team davvero straordinari. Sono entusiasta di continuare il mio viaggio in Adobe. I clienti di oggi si aspettano un'esperienza digitale eccezionale, indipendentemente dal fatto che stiano acquistando un'auto, guardando un film in streaming o utilizzando un'app per la meditazione. Progettare customer experience efficaci e di impatto richiede creatività, contenuti e dati. Ora più che mai, le aziende devono adattarsi alle aspettative dei consumatori in rapida evoluzione. Metto a disposizione la mia esperienza e competenze per consentire alle aziende di trasformarsi digitalmente in modo che possano scalare e crescere”.