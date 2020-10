Facebook, arriva la comunicazione cross-app Messenger-Instagram L’azienda ha annunciato l’integrazione della messaggistica tra le due applicazioni, che funzionerà anche se non si ha l’account per uno dei due social. La strategia è quella di aggiungere in seguito anche WhatsApp e creare un sistema unico per le chat. Pubblicato il 01 ottobre 2020 da Redazione

Facebook ha annunciato che introdurrà nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di Instagram e Messenger di comunicare direttamente, attraverso l’integrazione della messaggistica tra le due applicazioni. L’azienda afferma che la nuova interoperabilità funzionerà anche se gli utenti non hanno un account per una delle due piattaforme. La strategia che sta alla base di questa scelta è chiara: creare un unico sistema di messaggistica - è previsto che sia integrato anche WhatsApp - che andrà a consolidare ulteriormente il suo potere di mercato.

Gli utenti Instagram potranno aggiornare la messaggistica, con la possibilità di cambiare il colore della chat, reagire con qualsiasi emoji, guardare video insieme, impostare i messaggi in modo che scompaiano e altro ancora. Come parte di questo aggiornamento, avranno anche la possibilità di chattare - l’app li avviserà - con gli amici che usano Facebook. L'ampia serie di novità "divertenti" dovrebbe invogliare a effettuare l'aggiornamento e, in questo modo, si diventa ancora più legati all’ecosistema Facebook: grazie l'interoperabilità della messaggistica multipiattaforma si potrebbe essere meno motivati a provare un'altra app per le chat poiché tramite un'unica applicazione di messaggistica si può comunicare con amici, familiari e follower di due dei più grandi social network del mondo.

Facebook, prevedendo possibili difficoltà e dubbi in tema di privacy, ha fatto notare che le chat su Instagram non saranno visibili su Messenger e viceversa e che con questo aggiornamento sarà possibile ricevere su Instagram messaggi provenienti da un utente Facebook, se consentito. “I messaggi e le chiamate di amici e familiari che utilizzano Instagram rimarranno nella tua app di Instagram. Il cambiamento principale sta nel fatto che le persone che utilizzano l'app Messenger possono ora raggiungerti su Instagram, senza che scaricare una nuova app e viceversa”, si legge in un post di Adam Mosseri, Head of Instagram e Stan Chudnovsky, Head of Messenger. “Si può anche controllare dove ricevere messaggi e chiamate, come nelle chat o nelle richieste di messaggi, o anche decidere di non riceverli affatto”. Inoltre se un utente Instagram non vuole ricevere notizie da profili Facebook, può disattivare questa funzione.

Gli utenti delle app Instagram e Messenger potranno, come prima, bloccare e segnalare messaggi e chiamate sospetti e indesiderati, con qualche possibilità in più: su Instagram potranno essere segnalate le conversazioni complete, in aggiunta ai singoli messaggi. La funzione "Avvisi di sicurezza" di Messenger, che aiuta gli utenti a individuare e rispondere ad attività sospette, arriverà anche su Instagram, inizialmente per gli account di minori.