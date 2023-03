Fatturato in crescita del 20% e nuove assunzioni per SB Italia Il system integrator a valore prosegue nel piano di crescita geografica e di offerta. Nel 2022 il fatturato ha sfiorato i 40 milioni di euro. Pubblicato il 08 marzo 2023 da Redazione

Crescono le attività di SB Italia, system integrator a valore e sviluppatore software italiano, specializzato in Erp, Enterprise Content Management, gestione documentale e di flussi di lavoro, analytics e Business Intelligence. Dopo aver consolidato nel 2021 un fatturato di circa 34 milioni di euro, l’azienda l’anno scorso è cresciuta del 16%, sfiorando i 40 milioni di euro. Per le performance di bilancio c’è stato un incremento di oltre il 20%.



Questi risultati si inseriscono in un piano di sviluppo strategico quinquennale, che comprende obiettivi di espansione geografica (sia in Italia sia all’estero), di crescita organica e di ampliamento tramite acquisizioni. Queste ultime, fa sapere l’azienda, permetteranno di creare “un’offerta specializzata per soluzioni verticali nei diversi settori della Digital Innovation”.



Un primo passo in tale direzione è già stato fatto con l’integrazione della controllata SI Consulting, azienda che veicola l’Erp Panthera e le sue verticalizzazioni per il mercato del tessile e dell’abbigliamento. Per quanto riguarda la crescita organica, negli ultimi dodici mesi la squadra dei collaboratori di SB Italia (che contava circa 250 persone nel 2021) si è allargata con una media di sei nuovi ingressi a mese.

Massimo Missaglia, Ceo di SB Italia

“Nel nostro piano di sviluppo quinquennale”, ha dichiarato il fondatore e Ceo, Massimo Missaglia, “ci concentreremo su iniziative specifiche a supporto dei piani di digitalizzazione dell’Italia sostenuti da Pnrr, al fine di continuare a posizionarci tra i player di riferimento, per accompagnare le imprese nel proprio percorso di digitalizzazione”. Recentemente, lo scorso ottobre, il gruppo paneuropeo di private equity Argos Wityu ha fatto il suo ingresso in qualità di socio di maggioranza, con l’obiettivo dichiarato di dare forte impulso al piano di crescita dell’azienda.