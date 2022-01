Fatturazione elettronica per forfettari: se non ora, quando? Sono circa 1,8 milioni i soggetti forfettari e nel 2022 dovranno affrontare la fatturazione elettronica. Un obbligo che forse è bene anticipare, consiglia Wolters Kluwer. Pubblicato il 27 gennaio 2022 da Redazione

I soggetti che applicano l’imposta sostitutiva del 15%, stando a dati del 2019, sono circa un milione e ottocentomila, ma al Ministero di Economia e Finanza sono in corso ampie valutazioni e dibattiti su quando anche questa vasta platea produttiva si dovrà adeguare al processo di fatturazione elettronica. La misura è necessaria per poter accedere alle risorse del programma Next Generation EU. Attualmente per i professionisti e le microimprese che scelgono il cosiddetto regime forfettario l’opzione dell’adozione o meno della e-fattura resta facoltativa, ma la Commissione Europea ha già espresso parere positivo all’ampliamento del processo di fatturazione elettronica in quanto è una delle vie prospettate per il contrasto all’evasione fiscale.



Si legge, in un documento messo a punto dal ME per orientare il Governo nella scelta delle vie da percorrere nell’ambito della riforma del Fisco richiesta dal Pnrr, che “la mancanza delle informazioni relative alle operazioni attive (omissis) produce un vulnus alle esigenze di completezza delle basi dati e limita l’attivazione di iniziative volte a stimolare la compliance”. Anche se a livello operativo non è ancora stato deciso nulla, il Governo dovrà quanto prima operare una scelta sull’estensione dell’obbligo alla e-fattura a tutti i soggetti “forfettari”. L’avvio dell’obbligo anche per i forfettari potrebbe essere entro il secondo trimestre di quest’anno.



Dunque perché attendere l’ultimo minuto? L’esperienza dell’adozione massiva della fatturazione B2B nel 2019 ha mostrato che un minimo di adattamento e preparazione alla nuova procedura sono necessari. Ancorché gli applicativi siano oggi semplici e intuitivi, la loro adozione è comunque una novità. Tra tutti, Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è una soluzione che ha incontrato davvero il favore non soltanto del mondo professionale ma anche dell’utenza finale: la riprova è la diffusione dell’applicativo in oltre 400mila utenze.



Fattura SMART permette sia allo studio professionale sia suo cliente di dotarsi di una soluzione software pensata proprio per le micro aziende o i professionisti, per avere sotto controllo la propria attività, adempiere a quanto richiesto dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, rilevare gli acquisti, anche con importazione delle fatture elettroniche inviate dai fornitori. L’applicativo in cloud di Wolters Kluwer Italia consente di tenere traccia dei pagamenti e ottenere interessanti dati di monitoraggio sull'andamento aziendale. Fattura SMART automatizza il flusso di consegna delle fatture allo Studio, e lo Studio potrà così ridurre i tempi di immissione dati grazie all'acquisizione automatica in contabilità.

L’artigiano, il piccolo imprenditore, il consulente, in poche parole l’attuale fruitore dello status “forfettario”, potrà utilizzare un software per l’emissione delle proprie fatture e parcelle che conteggia in automatico quante sono state pagate o sono da pagare, un software che può inviare la fattura via e-mail (copia cortesia) direttamente dal prodotto ed esegue e controlla gli esiti degli invii delle fatture elettroniche direttamente dalla procedura. Attraverso Fattura SMART il cliente annota costi e spese (fatture passive), memorizzando il file relativo alla fattura ricevuta e annotando importi e pagamento.

Il rapporto con il proprio commercialista è facilitato grazie alla consegna delle fatture allo studio con un solo click. Si avrà accesso allo Studio del proprio consulente amministrativo e fiscale con un servizio innovativo “h 24”, sette giorni su sette. Il flusso dati delle fatture sarà strutturato a importazione automatizzata. Il commercialista potrà acquisire la traccia delle consegne eseguite dal cliente e del loro stato di avanzamento verso la contabilizzazione senza dovere ricercare nelle email, ma eseguendo la verifica e il controllo direttamente dall’ambiente di condivisione e collaborazione webdesk.

L’automazione consente un più preciso e accurato controllo dei dati fondamentali per le comunicazioni trimestrali delle fatture. La registrazione contabile dei documenti elettronici avviene grazie alle funzioni di importazione dell’applicativo contabile Wolters Kluwer, utilizzato in studio e, con l’intelligenza artificiale applicata alle nuove soluzioni, le funzioni apprendono automaticamente come importare e come contabilizzare, diventando così con l’utilizzo sempre più efficienti. Serve dunque aspettare a iniziare l’operatività con Fattura SMART? L’avvio di un processo innovativo richiede sempre un po’ di coraggio e di apertura mentale. Ma anche i “forfettari”, una parte rilevante dell’economia italiana, consentiranno al Paese intero uno scatto in avanti nella più ampia trasformazione digitale.