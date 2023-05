Federico Francini torna alla guida di Cornerstone in Italia Dopo un’esperienza in Workday, rientra in Cornerstone con il ruolo di area vice president e country manager per l’Italia. Pubblicato il 17 maggio 2023 da Redazione

Cornerstone è nuovamente guidata, in Italia, da Federico Francini. Già country manager per l’azienda tra il 2017 e il 2020, Francini aveva lasciato l’incarico per occupare l’analogo ruolo in Workday, società che opera anch’essa nel mercato dei software per la gestione delle risorse umane e la formazione. Il suo è, dunque, un ritorno.



In Cornerstone Fabio Todaro mantiene l’incarico, assunto nel 2020, di senior regional sales director per l’Italia. A Francini spettano però le responsabilità sulla crescita strategica dell’azienda, sugli obiettivi di aumento del portfolio clienti e di posizionamento sul mercato.

Nel suo curriculum spiccano i 15 anni trascorsi in Oracle in ruoli via via più importanti di area vendite, i quattro anni in Fujitsu (fino all’incarico di vicepresidente e country managing director per l’Italia) e la precedente esperienza alla guida di Cornerstone Italia, dal 2017 e 2020. Dopo due anni e mezzo nel ruolo di country manager per Workday, dallo scorso gennaio Falcini è rientrato in Cornerstone e ora la sua nomina è stata ufficializzata.

“Sono molto felice di tornare alla guida del team di Cornerstone in Italia in un momento in cui l’azienda pone una particolare attenzione nei confronti del mercato italiano”, ha commentato Francini. “Grazie alla nostra eccezionale esperienza e capacità nel campo delle soluzioni Hcm e alla nostra nuova offerta senza pari, oggi siamo in grado di offrire un valido supporto alla modernizzazione dei sistemi HR e aiutare le organizzazioni a investire nello sviluppo della propria forza lavoro, affinché sia pronta ad affrontare le sfide futuro e contribuire al successo dell'azienda".

Presente sul mercato da vent’anni, Cornerstone propone soluzioni per la gestione delle risorse umane (Human Capital Management), il recruiting, la formazione e lo sviluppo dei talenti. A livello globale eroga le proprie soluzioni, declinate in cinquanta lingue, a 100 milioni di utenti di settemila aziende clienti. L’azienda conta su circa tremila collaboratori.