Foxconn sposta in Vietnam la produzione di iPad e MacBook Secondo quanto riportato da Reuters, Apple avrebbe chiesto al suo partner e fornitore di spostare dalla Cina l’assemblaggio di alcuni suoi device, nel tentativo di ridurre al minimo l'impatto delle tensioni commerciali in corso tra gli Stati Uniti e il paese asiatico. Pubblicato il 27 novembre 2020 da Redazione

Sembra che Foxconn stia costruendo, nel suo stabilimento nella provincia nord-orientale di Bac Giang in Vietnam, linee di assemblaggio per gli iPad e i MacBook di Apple. Secondo quanto riportato da Reuters saranno operativi nella prima metà del 2021 e verrà spostata anche una parte di produzione dalla Cina.

"La mossa è stata richiesta da Apple che vuole diversificare la produzione a seguito della ‘guerra’ commerciale tra Cina e Stati Uniti”, ha spiegato la fonte di Reuters. Apple da un po’ di tempo sta cercando di diversificare geograficamente la sua filiera e i suoi fornitori già assemblano AirPod e AirPod Pro in Vietnam.

Si dice che i principali produttori-assemblatori di Apple - Foxconn, Pegatron e Compal Electronics - stiano tutti espandendo la produzione in Vietnam poiché le aziende cercano di ridurre la dipendenza dalla Cina e diversificare le catene di approvvigionamento. Il Vietnam sta diventando un importante “centro” di produzione e assemblaggio per le grandi aziende tecnologiche: Samsung, per esempio, produce nel Paese già la metà dei suoi smartphone.