Gdpr, le telco in cima alla lista dei multati in Italia Secondo solo alla Spagna per numero di sanzioni emesse, il nostro Paese è anche fra quelli che ha incassato di più dai trasgressori del regolamento europeo sulla privacy. I dati in un studio di Eset. Pubblicato il 05 novembre 2021 da Redazione

Le multe per violazione del Gdpr, il regolamento europeo sulla protezione dei dati, colpicono in particolare il settore delle telecomunicazioni. Uno studio condotto da Eset rileva come l'Italia abbia emesso 75 multe per violazioni al Gdpr dalla sua entrata in vigore. Tim, WindTre e Vodafone sono le aziende che hanno dovuto pagare gli importi più elevati.

Le informazioni complete sulla ricerca si trovano nell'articolo pubblicato su Technopolis.