Gestione accessi, BeyondTrust distribuito da Exclusive Networks Il distributore Vad veicolerà l’offerta di BeyondTrust, focalizzata su tecnologie di Identity and Access Management. Pubblicato il 17 marzo 2022 da Redazione

Evitare le intrusioni nelle reti e applicazioni aziendali è forse la missione più importante di chi si occupa di Identity and Access Management, la gestione delle identità e degli accessi. La statunitense BeyondTrust, specializzata in quest’ambito, ha trovato un nuovo veicolo commerciale in Exclusive Networks: grazie all’accordo stipulato con il distributore a valore aggiunto, potrà meglio raggiungere una vasta platea di aziende, considerando l’ampia copertura territoriale del Vad (che ha uffici in 43 Paesi).



Utilizzata da circa ventimila aziende clienti (tra cui 75 società della lista Fortune 100), la piattaforma di BeyondTrust permette di monitorare e controllare le richieste di accesso alle risorse di un’azienda, inclusi gli ambienti cloud e DevOps, sfruttando la gestione automatizzata di password e sessioni e garantendo la salvaguardia delle prestazioni applicative. Per rispondere alle necessità del lavoro ibrido, la sicurezza delle password privilegiate può essere integrata con quella degli endpoint e degli accessi remoti. L'offerta di BeyondTrust include anche soluzioni di protezione dai ransomware, difesa degli endpoint, compliance, gestione della sicurezza del cloud e altro ancora.



“La maggior parte delle violazioni è stata causata negli ultimi anni da privilegi di accesso gestiti in modo improprio”, ha spiegato Morena Maestroni, vendor & marketing director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks. “Con BeyondTrust introduciamo una tecnologia leader di mercato con un approccio moderno alla gestione dei privilegi. I responsabili della sicurezza e dell'IT, che devono garantire da un lato la protezione dei dati critici e dall'altro la produttività di utenti e amministratori, troveranno in questa piattaforma una soluzione avanzata, semplice da implementare, per gestire e mettere in sicurezza i privilegi in tutta l'organizzazione, garantendo il massimo della produttività”.



“Siamo estremamente entusiasti di annunciare questa nuova partnership tra BeyondTrust ed Exclusive Networks”, ha dichiarato Alexis Serrano, direttore Emea channels & alliances di BeyondTrust. “La loro esperienza e la profonda conoscenza del mercato italiano permetteranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema di partner, di aumentare la distribuzione delle nostre soluzioni, a beneficio della nostra crescente base di clienti italiani”.