Gli investimenti It in Europa cresceranno anche nel 2023 Gartner stima che il prossimo anno il volume di spesa salirà del 3,7%, raggiungendo i 1.300 miliardi di dollari. Software e servizi cloud attireranno risorse, mentre caleranno i terminali. Pubblicato il 15 novembre 2022 da Redazione

Nonostante l'inflazione, la volatilità dei tassi di cambio e le incertezze geopolitiche, gli investimenti informatici continueranno a crescere in area Emea anche nel 2023, secondo le stime di Gartner.

L'analista indica che il prossimo anno il volume spesa dovrebbe raggiungere i 1300 miliardi, con un aumento del 3,7% rispetto al 2022. Il motore trainante sarà rappresentato dal cloud, in particolare i servizi in ambito pubblico, che già quest'anno chiuderanno con un valore di 111 miliardi di dollari e arriveranno a 131 nel 2023, con un aumento stimato del 18,2%. Secondo Gartner, il budget cloud delle imprese rappresenterà il 34% del totale destinato alle spese software.

Anche per i servizi It si prospetta un anno positivo, con una crescita del 6,6%, imputabile anche alle difficoltà di reperimento di risorse competenti, fattore questo che spinge le aziende a ricorrere a partner esterni per colmare la penuria. Sullo stesso crinale, gli investimenti indirizzati ai sistemi per data center (gli unici cresciuti anche quest'anno nella regione Emea) mostreranno ancora un segno positivo dell'1%.

Per converso, le spese dedicate ai terminali (pc, tablet, smartphone) proseguiranno un percorso di regresso già evidenziato nel 2022. Il calo della domanda soprattutto del mondo consumer potrà anche nel 2023 a una discesa del 2,6%.

Fra i mercati più maturi dell’Europa Occidentale, le cose andranno meglio nel Regno Unito, dove Gartner prevede che la spesa it raggiungerà i 218,7 miliardi di dollari. In realtà, la crescita sarebbe già iniziata quest'anno, ma l'8% raggiunto va calcolato in sterline, fortemente deprezzate sul dollaro.