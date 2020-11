Google estende fino al 2022 il supporto a Chrome per Windows 7 L’azienda avrebbe dovuto interrompere il rilascio degli aggiornamenti per il suo browser a luglio 2021, ma ha deciso di prolungare per altri sei mesi, arrivando a metà gennaio 2022. Pubblicato il 23 novembre 2020 da Redazione

Google continuerà a fornire gli aggiornamenti di Chrome su Windows 7 per altri sei mesi rispetto a quanto inizialmente previsto. Il gigante della tecnologia, infatti, aveva annunciato all’inizio di quest’anno che dal 15 luglio 2021 avrebbe smesso di supportare il browser per il “vecchio” sistema operativo. Ora, però, la società ha rivelato in un posto sul blog che continuerà il supporto almeno fino al 15 gennaio 2022.

Nel suo annuncio Google afferma che le aziende e i loro team IT hanno dovuto affrontare molte sfide quest'anno a causa dell’aumento del remote working e di altri cambiamenti dell'ambiente di lavoro causati dalla pandemia da Covid-19. "Alcuni progetti IT pianificati potrebbero essere passati in secondo piano rispetto ad altri più importanti in questo momento”, si legge nel post di Google. E, quindi, ha scelto di ascoltare il feedback dei clienti aziendali. Sebbene Windows 7 abbia più di un decennio, molte organizzazioni lo usano ancora: secondo i dati di Google, il 22% delle aziende che utilizzano il sistema operativo Microsoft deve ancora migrare a Windows 10.

Spostando la scadenza di sei mesi, Google spera di dare ai clienti aziendali abbastanza tempo per abbandonare il vecchio sistema operativo senza doversi preoccupare della sicurezza. La stessa Microsoft dal 14 gennaio ha smesso di fornire aggiornamenti di sicurezza, sebbene le aziende possano continuare a pagare per il supporto fino al 2023.