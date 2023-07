Grazie al software e ai dati, Bianchi pedala su nuove strade La società sinonimo di biciclette ha integrato e ampliato i propri sistemi IT con la piattaforma operativa di Infor con il supporto di Horsa For. Pubblicato il 17 luglio 2023 da Redazione

Da più di 130 anni Bianchi è un punto di riferimento per gli amanti della pedalata. Dalle biciclette sportive e da competizioni ai modelli per città, passando per l’abbigliamento e gli accessori, l’azienda ha visto crescere il proprio business negli ultimi due anni anche sull’onda della pandemia, prima, e poi delle riprogettazioni urbane a favore dei ciclisti e, in generale, di una maggiore propensione per gli spostamenti a basso impatto ambientale nelle città di tutto il mondo.

Nel post pandemia l’azienda (oggi controllata dalla svedese Grimaldi Industri) ha inaugurato nuove filiali negli Stati Uniti e in Turchia e, nel 2022, un nuovo sito produttivo nella sede storica di Treviglio. Ha lanciato, inoltre, una nuova piattaforma di e-commerce. A fronte della crescita e di queste evoluzioni, l’azienda aveva bisogno di una diversa infrastruttura software che le permettesse di gestire le nuove attività e di integrare le soluzioni già adottate nelle varie aree dell’azienda.

La società si è rivolta quindi a Horsa For, la divisione di Horsa specializzata sui servizi e sui software di Infor. D’altra parte il system integrator era già partner tecnologico di Bianchi da alcuni anni, e conosceva i processi e le dinamiche dell’azienda. Il punto di partenza è stato l’Erp Infor M3, già in uso, che con il lavoro di Horsa For è stato ampliato per poter gestire anche le nuove filiali estere, il sito produttivo di Treviglio e la piattaforma di e-commerce.

In particolare, il system integrator ha utilizzato la piattaforma Infor OS per realizzare la connessione tra i vari sistemi, basandosi su standard di mercato così da facilitare future manutenzioni ed evoluzioni. Inoltre Horsa For ha realizzato un progetto teso a facilitare la gestione massiva dei dati interni all’azienda, rendendo più snelle e rapide le operazioni quotidiane degli utenti.







“Con Horsa For abbiamo intrapreso un percorso di trasformazione digitale, ricco di complessità e sfide, basato sui fatti e sull’efficienza”, ha commentato Mauro Toso, chief information officer di Bianchi. “Grazie ad Horsa For, nostro partner tecnologico, lo abbiamo affrontato con velocità e precisione, e già ci stiamo muovendo su nuovi progetti innovativi”.

Bianchi, infatti, continuerà a “pedalare” sulla strada della trasformazione digitale. “L’utilizzo delle soluzioni Infor”, ha anticipato Marco Marchesi, sales director di Horsa For, “ci permetterà di fare evolvere ancora di più l’azienda dal punto di vista tecnologico, garantendo ulteriore flessibilità, sicurezza e scalabilità. Siamo orgogliosi di poter sostenere la crescita e l’innovazione digitale di un marchio così prestigioso come Bianchi, in Italia e all’estero”.