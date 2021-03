Gruppo Cimbali innova le macchine da caffè con i digital twin La convergenza di dati e simulazione si propone di ottimizzare le performance dei prodotti e aumentare l'efficienza. Coinvolta nel progetto la specialista Altair. Pubblicato il 03 marzo 2021 da Redazione

In campo industriale, i prodotti diventano sempre più complessi, connessi e intelligenti, ragion per cui i processi di sviluppo devono evolvere con l’ausilio delle tecnologie oggi più avanzate e affidabili, come il machine learning. Gruppo Cimbali ha una lunga tradizione nell'adozione di tecnologie all'avanguardia e ha pienamente abbracciato la trasformazione digitale dei suoi processi di sviluppo utilizzando i digital twin per far evolvere le sue macchine da caffè connesse: "L’innovazione è un elemento chiave della nostra filosofia", conferma Maurizio Tursini, chief products and technologies officer di Gruppo Cimbali. "I continui investimenti in ricerca e sviluppo di macchine ad alte prestazioni e gli sforzi del gruppo per abbracciare pienamente la trasformazione digitale hanno portato alla nascita del progetto digital twin".

Gruppo Cimbali è una delle prime aziende del settore a espandersi nella telemetria e a offrire innovativi sistemi di gestione, visualizzazione e rappresentazione dei dati per le macchine collegate al Wi-Fi. Le tradizionali macchine da caffè espresso professionali, completamente automatiche, sono create sulla base di funzionalità IoT, dove le informazioni su ogni bevanda prodotta vengono inserite in un database insieme agli insight sulla qualità, per migliorare la gestione quotidiana.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Altair, società che fornisce software e soluzioni cloud nei settori della simulazione, dell’high performance computing e dell'intelligenza artificiale. La piattaforma utilizzata combina gemelli fisici e dati per supportare l'ottimizzazione durante l'intero ciclo di vita delle macchine da caffè di Cimbali. Questo approccio olistico di simulazione riduce la necessità di test fisici, accorcia il time-to-market e aumenta l'efficienza energetica delle macchine.

Gli elevati standard tecnologici e di innovazione del gruppo supporteranno i team di R&S e di ingegneria nella loro ricerca per sviluppare le migliori attrezzature per il caffè con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza energetica, il tutto riducendo i tempi di sviluppo e i prototipi fisici.