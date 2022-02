I cambiamenti del programma partner premiano Infobip L’operatore di servizi di Communications Platform as a Service (CPaaS) ha portato a 280 il numero di system integrator, value-add reseller, Bpo, consulenti, agenzie di marketing e digital, Isv e sviluppatori software affiliati. Pubblicato il 15 febbraio 2022 da Redazione

Cambiare a volte fa bene e così è stato per Infobip, azienda che propone una piattaforma di comunicazione cloud per il customer engagement: ha annunciato di aver triplicato nel giro di un anno il numero dei partner di canale, salito a livello globale nel 2021 a 280 tra system integrator, value-add reseller, consulenti, fornitori Bpo (Business Process Outsourcing), Internet Service Provider, sviluppatori software e agenzie di digital marketing. I partner possono sfruttare l’infrastruttura di comunicazione a supporto dei servizi Communications Platform as a Service (CPaaS) di Infobip, una rete che ha più di 750 connessioni dirette, ramificate in duecento Paesi del mondo.



Lo scorso anno molti nuovi operatori si sono uniti all’ecosistema anche per merito dei miglioramenti introdotti da Infobit nel proprio Partner Connect Program. In precedenza vi erano inclusi un partner manager dedicato, l'accesso a strumenti specifici e un team di supporto per attività di integrazione, pianificazione del business, identificazione delle opportunità di approccio di nuovi clienti e anche implementazione dei casi d'uso.



Dai feedback ricevuti sono state tratte indicazioni per rinnovare il programma, con “elementi progettati per accelerare il potenziale di mercato” attraverso partnership sulla piattaforma di comunicazione cloud di Infobit, fa sapere l’azienda. “Il punto chiave del rinnovato Partner Connect Program di Infobip è l’importanza del coinvolgimento personalizzato e in prima persona tramite i partner manager, nonché l'impegno digitale tramite il nuovo modello di Partner Relationship Management di Infobip. Di fatto, offre un rapporto personale unito a un'esperienza digitale”.

Dunque, oltre a permettere ai partner di vendere, fornire assistenza e sviluppare soluzioni Infobip, il Partner Connect Program ora si rivolge ai system Integrator e ai consulenti che vogliano commercializzare le proprie soluzioni di comunicazione cloud e creare i propri portafogli di servizi, nonché agli Internet Service Provider interessati a integrare i prodotti di Infobip nelle proprie soluzioni. Allo stesso modo, il programma si rivolge ai value-add reseller che vogliano vendere soluzioni e servizi omnichannel, ai Bpo interessati a coinvolgere i clienti nella loro propria offerta di servizi, e ancora alle agenzie di marketing che creano campagne.



“Creare customer experience connesse è al centro di ciò che facciamo, e fondamentale per la trasformazione digitale dei clienti dei nostri partner”, ha commentato Veselin Vuković, vice president strategic partnerships di Infobip. “Il nostro Partner Program permette di sfruttare la nostra esperienza globale, la connettività, le soluzioni di comunicazione e le competenze del settore per creare soluzioni innovative per i clienti che guidano la crescita del business”.