I Digital Design Days si ripresentano in versione online Si adatta ai tempi anche l’evento, a respiro internazionale, che ospita interventi di esperti visionari, brand innovativi e professionisti del design digitale. Pubblicato il 21 ottobre 2020 da Roberto Bonino

Come chiedere fino a 10 mila dollari per il proprio design thinking? Si possono aumentare le vendite tramite le Instagram Stories? Come progettare spazi multimediali immersivi per unire le persone e amplificare il brand? Sono alcune tra le domande che saranno esplorate nel corso dei Digital Design Days, previsti dal 22 al 24 ottobre esclusivamente online; l'evento, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano, è realizzato con l'obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani.

L’evento, patrocinato dal comune di Milano è rivolto principalmente ai professionisti del design digitale e a essi offre numerosi momenti di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro: «Sull’onda dell’edizione programmata in maggio, con oltre 150mila spettatori da tutto il mondo, abbiamo pensato a un nuovo evento che fornisse strumenti per un rilancio dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario mondiale - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days – Abbiamo cercato di raccogliere le migliori menti creative da tutto il mondo per creare una full immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni

Amanda Lasnik, senior Ux writer & strategist di Spotify Design

Complessivamente, l’iniziativa ospiterà 39 speaker collegati con 11 fusi orari differenti. Fra questi, troviamo Julius Wiedemann, chief curator di Domestika.org e senior editor di Taschen; Gianluca Brugnoli, chief design officer, di Huawei Milan Aesthetic Research Center; Mara Sandoval, head of design and interaction di World Economic Forum; Rachel Donnat, Ucd teacher & coordinator di Gobelins école de l'image; Bursa Demirci, lead product designer, di Instagram; Margot Gabel, lead designer presso Build in Amsterdam e Fabio Sergio, Design Director d Fjord. A questi si aggiunge Amanda Lasnik, senior Ux writer & strategist di Spotify Design, che commenta: “Abbiamo appena lanciato la più grande e integrata campagna elettorale apartitica nella storia dell'azienda e potrebbe non essere successo se non fosse stato per la disperazione, un happy hour sul tetto, un'idea e alcuni designer che decidono di essere coinvolti politicamente due anni prima. Il mio intervento discuterà il lavoro svolto nella nostra campagna elettorale del 2020 e racconterà anche alcuni retroscena su come Spotify è arrivata qui, nella speranza che possa incoraggiare gli altri a portare a termine qualcosa in cui credono, anche se questo significa andare oltre la loro job description”.

Agli interventi degli esperti si aggiungono otto masterclass, dove si approfondiranno temi l'effimerizzazione (la capacità di fare sempre di più con sempre meno), come lavorare nonostante la pandemia, lo sviluppo dei sistemi di progettazione, le vendite delle Instagram Stories, il ruolo di product manager e altro,