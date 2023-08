I dispositivi rugged alleati nella ricerca di persone scomparse In Sussex, i Toughbook di Panasonic supportano le operazioni di ricerca e soccorso dei volontari di Lowland Rescue. Pubblicato il 25 agosto 2023 da Redazione

Dal mare alla montagna, dai boschi alle città, oggi le tecnologie digitali sono preziose nelle attività di ricerca e soccorso. E i dispositivi rugged sono uno strumento di lavoro fondamentale per chi opera in quest’ambito. Lo sanno bene i membri delle 35 squadre di Lowland Rescue, associazione di volontariato britannica che assiste le forze di polizia e le squadre di soccorso e nella ricerca di persone scomparse, dagli anziani alle vittime di incidenti e disastri naturali.

Dovendo coprire, spesso, aree di ricerca molto vaste (spostandosi anche su mountain bike, e kayak, o pilotando droni, oppure muovendosi a piedi con i cani molecolari), i volontari hanno bisogno di strumenti efficaci per comunicare e condividere dati a distanza, sia tra di loro sia con le forze di polizia. Durante le ricerche, i mezzi di soccorso nel punto d'incontro stabilito sono dotati di schermi e computer, con software di consapevolezza situazionale e mappatura degli ordigni per monitorare gli sforzi di ciascuna squadra.

Recentemente Panasonic ha donato tre notebook Toughbook 33 a Search Dogs Sussex, una delle unità e di Lowland Rescue, operativa senza soste per 365 giorni all’anno a copertura di un’area di 400.000 ettari, popolata da 1,5 milioni di persone, nonché delle contee circostanti. In media le squadre di volontari e cani molecolari vengono mobilitate più di 35 volte l’anno. Quando arriva una chiamata, la squadra si attiva sulla base di un messaggio di testo ricevuto sul telefono, contenente le informazioni sulla persona scomparsa, sull’area da perlustrare e altri dati utili. Una volta sul posto, è essenziale che ogni membro della ricerca abbia la capacità di riferire ai mezzi di soccorso, condividendo informazioni tempestivamente.

Ma non mancano le attività burocratiche. Per motivi legali, c'è una grande quantità di documenti da compilare per ogni operazione di ricerca: ciascun membro deve compilare un report sull’incidente, attenendosi a uno specifico formato. In passato questa operazione veniva condotta manualmente, su carta, mentre ora è stata digitalizzata con conseguenti vantaggi di velocità e tracciabilità delle azioni svolte.

I volontari di Search Dogs Sussex utilizzano i Toughbook di Panasonic in qualsiasi condizione di luce e atmosferica, sotto il sole e sotto la pioggia, nel freddo estremo e in ambienti polverosi. Si tratta di portatili dotati di schermo da 12 pollici staccabile e posizionabile in diversi modi, per passare dalla modalità di notebook classico al tablet, alla configurazione “a valigetta” con manico. Grazie a una dotazione che include scheda Sim, modem e alle antenne, i Toughbook permettono alle squadre di Lowland Rescue di comunicare in ogni circostanza, risparmiando tempo prezioso.