Il 5G punta al traguardo di un miliardo di abbonamenti attivi Secondo le previsioni di Ericsson, sarà raggiunto entro la fine dell’anno. Nel 2027 si conteranno nel mondo 4,4 miliardi di abbonamenti 5G. Pubblicato il 21 giugno 2022 da Redazione

La tecnologia 5G sta per raggiungere un traguardo importante: un miliardo di abbonamenti attivi. Lo raggiungerà entro la fine di quest’anno, secondo le previsioni contenute nel nuovo “Mobility Report” di Ericsson, uno tra i principali fornitori mondiali di tecnologie infrastrutturali per le reti telefoniche. E il numero degli abbonamenti attivi non è l’unico indicatore della crescita del mercato del 5G



Attualmente un quarto della popolazione mondiale è raggiunto da servizi di connettività 5G. Questi ultimi, attraverso lo streaming e l’upload di contenuti ad alta risoluzione (specie video), hanno contribuito in gran parte alla crescita del traffico dati. Nel 2021 il 5G ha veicolato il 10% del traffico dati mobile mondiale.



Su scala globale il traffico dati veicolato da reti mobili è raddoppiato in due anni, ed Ericsson stima che nel 2022 la media pro capite sarà di 15 GB di dati prodotti in un mese, per arrivare a 40 GB a persona per ogni mese del 2027. Nello stesso anno, secondo le previsioni, il numero degli abbonamenti 5G si aggirerà intorno a 4,4 miliardi (circa tre quarti della popolazione mondiale stimata) e il 60% del traffico dati su rete mobile sarà di tipo 5G.



“L'ultimo Ericsson Mobility Report conferma che il 5G è la generazione di tecnologia mobile con la più rapida crescita di sempre, ed Ericsson sta giocando un ruolo chiave nel renderla possibile”, ha dichiarato Fredrik Jejdling, executive vice president e head of networks della multinazionale svedese. “Lavoriamo ogni giorno con i nostri clienti e con i partner dell'ecosistema per garantire che milioni di persone, imprese, industrie e tutte le comunità possano godere al più presto dei vantaggi della connettività 5G”.



“La diffusione delle reti 5G standalone (SA) sta aumentando in molte regioni, dal momento che gli operatori si stanno preparando a questa ulteriore innovazione per cogliere nuove opportunità di business”, ha illustrato Peter Jonsson, executive editor del report. “Una solida infrastruttura di rete digitale è alla base dei piani di trasformazione digitale delle imprese, e le nuove potenzialità possono essere trasformate in nuovi servizi per i clienti".



Va anche sottolineato il ruolo di crescente importanza della tecnologia Fixed Wireless Access (Fwa) nella fornitura di servizi a banda larga. Secondo le previsioni di Ericsson, entro la fine di quest’anno si conteranno nel mondo oltre 100 milioni di connessioni Fwa, mentre nel 2027 se ne conteranno 230 milioni. Attualmente oltre il 75% dei fornitori telco offre servizi di Fixed Wireless Access.