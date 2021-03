Il bilancio di VMware trainato dalla crescita delle entrate ricorsive Le vendite di soluzioni in modalità SaaS e a canone sono cresciute del 27% nell'ultimo trimestre dell'esercizio appena concluso e del 38% su scala annuale. Pubblicato il 02 marzo 2021 da Redazione

Si è chiuso ancora in positivo l'anno fiscale di VMware. il volume d'affari complessivo è, infatti, cresciuto del 9%, per attestarsi a 11,8 miliardi di dollari. A trainare la crescita sono state soprattutto le vendite realizzate con soluzioni a canone o di tipo SaaS, che hanno segnato una scesa del 38%, per un valore di 2,6 miliardi di dollari.

Note più negative per quanto riguarda l'utile netto annuale, che si è collocato a 2,1 miliardi di dollari, in netto arretramento rispetto ai 6,4 miliardi dell'anno precedente.

Il quarto trimestre ha registrato un volume d'affari di 3,3 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche qui la parte di entrate ricorsive ha fatto segnare un significativo incremento, pari al 27%. In particolare, si registra il successo dell'offerta VMware Cloud on Aws, che ha fatto segnare un incremento prossimo al 100%.di questo andamento ha beneficiato anche l'utile netto, che ha raggiunto i 791 milioni di dollari, più del doppio rispetto ai 321 milioni dell'anno precedente.

Le previsioni per il nuovo esercizio fiscale sono ancora positive, con un volume d'affari che dovrebbe raggiungere i 12,7 miliardi di dollari. Nel frattempo, dovrebbe prendere corpo la scissione da Dell, che ancora possiede il 81% del capitale. Il mese scorso Michael Dell aveva fatto sapere che l'uscita di Pat Gelsinger, andato a ricoprire il ruolo di Ceo in Intel, non avrebbe avuto incidenza sulla realizzazione dell'operazione.