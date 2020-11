Il business riparte in sicurezza con la stampa Come ripartire dopo il lockdown, conciliando il desiderio di produttività con le nuove esigenze di sicurezza e distanziamento sociale? Brother presenta la sua strategia. Pubblicato il 19 novembre 2020 da Redazione

Il mondo è cambiato, e le aziende lo sanno bene. Di fronte alle nuove regole tese a rendere sicuri i luoghi di lavoro anche nel tempo del covid-19, è spesso necessario riorganizzare spazi e procedure. Come ripartire dopo il lockdown, conciliando il desiderio di produttività con le nuove esigenze di sicurezza e distanziamento sociale? Chissà quante aziende si sono poste questa domanda nei mesi passati e quante, ancora, stanno cercando una risposta. La tecnologia può essere un prezioso alleato e in particolare le stampanti e i dispositivi multifunzione possono giocare un ruolo importante nelle strategie di ripartenza di aziende di ogni dimensione e settore. Ma soltanto se si scelgono tecnologie innovative, capaci di assecondare una distribuzione degli spazi, processi e flussi di lavoro sicuri anche in un momento storico in cui il distanziamento sociale è diventato una necessità.

Brother ha accettato la scommessa con un’offerta di stampanti e multifunzione che assecondano tutti i requisiti di produttività e sicurezza, oltre a garantire vantaggi dal punto di vista dei costi, dei consumi e dell’ottimizzazione degli spazi. Un dispositivo A4 di Brother può vantare molti dei punti di forza di modelli più grandi e voluminosi: qualità di stampa professionale, efficienza, compresenza di diverse funzioni (stampa, copia, scansione, fax), schermi touch con comandi personalizzabili. A fronte, però, di un ingombro decisamente inferiore.

La stampa che rispetta il distanziamento sociale

Poter collocare una stampante su una scrivania o su un tavolino libera spazio da destinare ad altro, ma soprattutto permette una diversa distribuzione dei flussi di persone. Con un voluminoso dispositivo A3, tipicamente collocato in un angolo della stanza, è facile che si creino piccoli assembramenti di persone in attesa di poter ritirare una stampa, di inviare un fax o di fare una fotocopia. Ed è facile capire come, oltre a garantire una scarsa privacy, questa situazione sia incompatibile con le attuali esigenze di distanziamento sociale. Brother propone all’opposto un approccio battezzato “balanced deployment”: dispositivi A4 posizionati su scrivanie o mobiletti, dedicati a ogni postazione o a piccoli gruppi, che garantiscono allo stesso tempo distanza sociale, privacy e azzeramento delle attese.

I vantaggi dei dispositivi multifunzione Brother

Anche nella “nuova normalità” con cui ci confrontiamo oggi, nei luoghi di lavoro non smettono di valere le esigenze di sempre: produttività, risparmio, rispetto delle normative sul trattamento dei dati. I modelli a tecnologia laser di Brother consentono, innanzitutto, di ridurre i consumi energetici e i costi attraverso una modalità “eco” (che minimizza i consumi energetici senza compromettere la qualità delle stampe) e una modalità “risparmio toner” (che prolunga la durata della cartuccia).

La presenza di soluzioni software integrate, poi, permette di ridurre gli errori, di velocizzare le procedure di stampa e scansione e di controllare i dispositivi da remoto, con una gestione centralizzata e in linea con il regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr). Il software può essere personalizzato per includere funzionalità aggiuntive, a seconda delle esigenze del cliente. Con queste promesse di risparmio, produttività, privacy dei dati e sicurezza del personale, Brother può affiancare le aziende e aiutarle a ripartire con il piede giusto.