Il database “as a service” è in cloud e gestito con Hpe e Nutanix Presentata una nuova offerta che unisce il software di gestione di database Nutanix Era ai server Hpe ProLiant, disponibili tramite il cloud di Greenlake. Pubblicato il 14 giugno 2021 da Redazione

Tre ingredienti: un software di gestione di database firmato Nutanix, i server e il cloud di Hewlett Packard Enterprise. Sono gli elementi che compongono la nuova offerta di Database as-a-Service presentata da Nutanix e Hpe, la cui promessa è quella di semplificare le attività di gestione dei database sfruttando i vantaggi del cloud. Più precisamente, l’offerta include il software di amministrazione e distribuzione di database Nutanix Era, implementato su server Hpe ProLiant e utilizzato attraverso il cloud di Hpe Greenlake. La nuova soluzione amplia l’offerta di servizi cloud gestiti Hpe Greenlake con Nutanix.

Un primo vantaggio è quello dell’agilità, dato che bastano pochi minuti per distribuire applicazioni e database. C’è poi il fattore costi: come sappiamo, il cloud permette un modello di fruizione “pay-per-use”, senza investimenti iniziali. Allo stesso tempo, assicurano i due vendor, è possibile ottenere le capacità di governance, la visibilità e la conformità di un ambiente on-premise. Nutanix assicura che i clienti di Nutanix Era hanno potuto quasi azzerare i tempi di provisioning dei database, ridurre i tempi di inattività non pianificati, diminuire del 60% i requisiti di storage per copie e backup e dimezzare il lavoro straordinario degli amministratori di database.

Con le nuove soluzioni proposte in tandem da Nutanix e Hpe è possibile modernizzare, consolidare e automatizzare i task dei database, nonché ottenere il supporto per la gestione delle operations multi-database, tra cui Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgresSQL e MariaDB. Il tutto avviene tramite Greenlake, piattaforma “as-a-Service” che può essere eseguita on-premise, all'edge o in una struttura di colocation.

"I clienti desiderano semplificare le attività e la gestione dei database per liberarsi dai silos IT che spesso comportano costi di manutenzione più elevati, rischi per la sicurezza e mancanza di flessibilità nell'implementazione e nell'esecuzione delle soluzioni", ha dichiarato Keith White, senior vice president e general manager, Hpe GreenLake Cloud Services di Hpe. "Sfruttando la nostra collaborazione di successo con Nutanix, Hpe GreenLake e la soluzione software per la gestione dei database Nutanix Era miglioreranno l'agilità, semplificheranno le operations e abbatteranno i costi grazie a un'offerta cloud completamente gestita".

"La nostra partnership continua ad ottenere ampi consensi e la soluzione Hpe GreenLake con Nutanix Era per i database fornisce un'ulteriore opportunità per consolidare le nostre offerte congiunte e soddisfare al meglio i clienti", ha commentato Tarkan Maner, chief commercial officer di Nutanix. "I clienti sono alla ricerca di soluzioni che li aiutino nel loro percorso verso l'ibrido e il multicloud e, in tal senso, Hpe e Nutanix offrono soluzioni potenti e integrate per supportarli nel loro percorso, fornendo prestazioni, controllo e sicurezza in un portfolio completo, sia che si tratti di utilizzare esclusivamente la serie di server ProLiant DX per i cloud privati sia di combinarli con i servizi cloud GreenLake per eseguire questo ambiente come un cloud gestito".