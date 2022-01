Il marketplace di Arrow spalanca le porte a PureStorage Le soluzioni Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store sono state portate in Arrowspace, per permettere ai partner una più semplice gestione degli abbonamenti ai servizi cloud. Pubblicato il 31 gennaio 2022 da Redazione

Semplificazione dei processi d’acquisto e integrazione tecnologica è la duplice strada intrapresa da Arrow negli ultimi tempi. Dopo gli annunci dell’integrazione della New Commerce Experience di Microsoft e dell’aggiunta di ProLion all’offerta, ora il distributore accoglie nel proprio marketplace le soluzioni di PureStorage: all’interno di Arrowspace, lo spazio per l’acquisto e la gestione degli abbonamenti dedicato ai partner di canale, debuttano Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store. Questo, per i partner di canale, significa poter acquistare e gli abbonamenti a Pure Storage, ad Aws e a Microsoft Azure in un ambiente unico.

Pure as-a-Service è un modello di consumo flessibile per la fornitura delle soluzioni di Pure Storage in formula pay-as-you-go. Può essere scelto per la fornitura di servizi di archiviazione a blocchi, a file o a oggetti, implementabili on-premise, nel cloud pubblico o in strutture di colocation. Pure Cloud Block Store, invece, è una soluzione cloud-nativa per lo storage a bassa latenza utilizzabile su Aws e su Azure.

“Il cloud globale e il mercato 'as-a-service' continuano a espandersi”, ha commentato Alexis Brabant, vicepresidente vendite per l’area Emea di Arrow Enterprise Computing Solutions, “e come fornitori di soluzioni di primo piano abbiamo riunito piattaforme leader del settore e siglato partnership con fornitori che rendono più facile per i nostri clienti capitalizzare questa opportunità. La piattaforma ArrowSphere è stata studiata per semplificare la connessione tra i provider di cloud e servizi 'as a service', i partner di canale e gli utenti finali, permettendo ai partner di canale di realizzare soluzioni multi-vendor su misura per i loro clienti. Aggiungendo Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store in ArrowSphere, i nostri clienti possono facilmente acquistare e gestire i rispettivi abbonamenti Pure Storage e Aws in un ambiente unico".

"I clienti chiedono soluzioni efficienti e affidabili disponibili attraverso un modello di consumo flessibile", ha evidenziato Wendy Stusrud, vicepresidente global partner sales di Pure Storage. "Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store per Aws e Microsoft Azure garantiscono un’interfaccia di utilizzo ibrida, fornendo mobilità e gestione dati senza soluzione di continuità. Sono soluzioni che consentono ai clienti di utilizzare applicazioni mission-critical su infrastrutture ridotte, eliminando i silos di dati, aiutando a rendere più efficienti gli ambienti di sviluppo e test. Questo permette ai clienti di modernizzarsi con maggiore scelta, efficienza e semplicità".