Il Mix si espande verso Sud con due nuovi PoP a Roma e Caserta Gli operatori con sede nel nostro Meridione, anche se non connessi al provider meneghino, potranno scambiare traffico con oltre 260 nuove reti. Pubblicato il 10 maggio 2023 da Redazione

Si concentra nel Sud del Paese la contesa fra i fornitori di interscambio di traffico Internet. Dove già operano Namex e Open Hub Med, infatti, si sta sempre più espandendo anche Mix (Milan Internet eXchange), che ha da poco inaugurato due nuovi PoP a Roma e Caserta.

Viene così a rafforzarsi la presenza nel Meridione d’Italia del provider meneghino, forte di un punto d’accesso già presente a Palermo dal 2017 e di quello aperto a Bologna lo scorso anno. E non è tutto: “Entro l’anno, il Centro Sud del Paese potrà contare su due nuovi punti di interscambio dati nell’area geografica del Lazio e della Campania, popolata da circa 12 milioni di utenti e con un consumo medio di utilizzo dei dati in download al pari delle principali aree geografiche europee ad alta densità di popolazione”, spiega Alessandro Talotta, executive president & chairman di Mix. “Come nazione, occorre pianificare i nodi di scambio considerandone il valore non solo economico ma anche sociale. Si tratta di un servizio per il cittadino quindi deve essere trasparente, efficiente e disponibile a livello locale”.

I PoP di Roma e di Caserta saranno ospitati in data center di terze parti, a seguito di alleanze strette con alcuni data center provider presenti sul territorio, per fare in modo che i grandi player del mercato siano convinti a interconnettersi localmente. Nel capoluogo nazionale, in affiancamento all'Exchange locale, sarà opzionalmente resa disponibile anche la Lan di Milano per i piccoli e medi operatori, che potranno così collegarsi sin da subito a ulteriori 260 reti oggi presenti solo a Milano. Nel caso di Caserta, queste diventano 380, sempre in aggiunta al punto di interscambio locale che, naturalmente, si svilupperà nel tempo.

La partnership Ix-data center è il modello che Mix intende portare avanti nei suoi sviluppi territoriali: “L'area di Caserta e Napoli era in osservazione da diversi anni, poiché ultima in Europa caratterizzata da un'alta densità di abitanti e priva di un IX locale”, chiarisce Cristiano Zanforlin, chief commercial officer di Mix. “Finora, tuttavia, non c'erano strutture di data center idonee, secondo noi, a garantire una crescita a 360° e nemmeno progetti: non appena queste condizioni si sono presentate, non abbiamo esitato ad agire”.