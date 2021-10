Il primo adattatore Usb Wi-Fi 6 è di D-Link Si chiama AX1800 Wi-Fi 6 USB (DWA-X1850) il primo modello di dongle Usb con supporto allo standard Wi-Fi 6. Pubblicato il 26 ottobre 2021 da Redazione

In tempi di utilizzo intenso di applicazioni di videoconferenza, video streaming e file sharing, una connettività a banda larga stabile è importante per poter lavorare in modo efficiente e senza intoppi. Per non essere costretti a comprare un nuovo Pc, una soluzione può essere l’uso di un adattatore Usb Wi-Fi e qui cade a fagiolo l’ultima novità di D-Link, il modello AX1800 Wi-Fi 6 USB (DWA-X1850): come il nome suggerisce, si tratta di un dongle che supporta lo standard Wi-Fi 6, ed è il primo del suo genere a far capolino sul mercato.

Come spiegato da D-Link, si tratta di una soluzione che potenzia la connettività wireless di computer desktop e portatili e la sicurezza, pensata sia per l’utilizzo in ufficio sia per lo smart working. Il DWA-X1850 può collegarsi alla Rete con velocità wireless fino a un massimo di 1.200 Mbps e grazie alle tecnologie MU-MIMO e OFDMA può garantire connessioni veloci e stabili anche nel caso di “sovraffollamento”, ovvero quando diversi dispositivi trasmettono dati in contemporanea all’interno dello stesso ambiente.

Questo adattatore supporta anche la più recente tecnologia di autenticazione e la crittografia WPA3, così da garantire connessioni più sicure alle reti wireless. Ed è presente, inoltre, il supporto dual-band, che permette la connessione alla banda 2,4 GHz o a quella 5 GHz, che è tipicamente meno disturbata da interferenze.

Sempre a favore delle prestazioni gioca l’interfaccia Usb 3.2 Gen 1, che massimizza la rapidità del trasferimento dati. Il funzionamento è semplice: una volta inserito in una porta Usb, il dongle di D-Link può essere installato in pochi secondi attraverso il software precaricato.